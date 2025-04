Panică la bordul unui avion United Airlines, după ce unul dintre motoare a luat foc în zbor (VIDEO)

O aeronavă United Airlines a luat foc la scurt timp după decolare. Zborul 2325 a fost forțat să devieze înapoi spre Denver pentru o aterizare de urgență duminică (13 aprilie).

Filmări dramatice arată motorul aeronavei Boeing 737-800 în flăcări după ce a plecat de la Aeroportul Internațional Denver.

Incidentul ar fi fost cauzat de coliziunea cu un iepure în momentul decolării, potrivit .

Chaos on a United Airlines flight heading to Edmonton after one of the engines caught on fire due to what the airline called a ‘wildlife strike.’

After the crew declared a mayday and shut down the right engine, the plane made an emergency landing in Denver, its original point of…

— YEGWAVE (@yegwave)