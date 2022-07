Panică printre turiștii de la malul Mării Negre. O rachetă antiaeriană a ajuns pe plajă

Turiștii aflați la plajă în Bulgaria au tras o sperietură groaznică, vineri. Valurile au adus la mal un fragment de rachetă militară. Incidentul s-a petrecut într-o zonă aflată la sud de stațiunea Sunny Beach, scrie

În urma apelului la numărul de urgență, la fața locului a sosit o echipă de la Baza Navală din Atia care a colectat muniția pentru eliminare. Reprezentanții marinei bulgare au declarat că era vorba de un tub gol al unei rachete antiaeriene. Chiar dacă nu există risc de explozie, aceste deșeuri pun în pericol navele.

Experții au identificat modelul rachetei ca provenind din sistemul Pantsir-S1provine, folosit în războiul din Ucraina. De la începutul războiului pe plajele bulgărești au fost descoperite peste 30 de bucăți de muniție.

In Bulgaria, a rocket booster from the Pantsir-S1 air defense missile system was thrown onto the beach between the cities of Pomorie and Aheloy

