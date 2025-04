Papa Francisc a fost înmormântat la Santa Maria Maggiore. Sute de mii de oameni și lideri mondiali au asistat la funeralii

Papa Francisc a fost înmormântat, sâmbătă, conform dorinței sale, în Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma. Funeraliile Suveranului Pontif au avut loc în Piața San Pietro, în prezența a câtorva sute de mii de oameni și lideri mondiali.

Peste 250.000 de credincioși catolici și nu numai s-au reunit sâmbătă în Piaţa Sfântul Petru din Roma unde au asistate la ceremoniile religioase prilejuite de înmormântarea . Informația a fost confirmată de biroul de presă al Sfântului Scaun, citat de DPA şi AFP. Credincioșii sau u umplut piața, dar și străzile din jurul cetății . Ei au urmărit slujba religioasă prin intermediul unor ecrane de mari dimensiuni.

Totodată, alte aproximativ 150.000 de persoane s-au reunit pe străzile din Roma, de-a lungul traseului pe care l-a străbătut cortegiul funerar, până la bazilica Santa Maria Maggiore. Oamenii au vrut să-i aducă, astfel, un ultim omagiu Papei Francisc, înainte de a fi înmormântat.

Slujba din Piața San Pietro a început undeva înainte de ora prânzului, iar mulțimea strânsă în Piața San Pietro a ținut să marcheze sosirea și plecarea sicriului cu ropote de aplauze. Credincioșii au aplaudat și la acele pasaje din predică în care s-a făcut referire la realizările și opera Papei Francisc.

Francisc a fost un „Papă apropiat de oameni, cu inima deschisă tuturor”, a subliniat cardianlul italian Giovanni Battista Re în predica sa. El a insistat asupra gesturilor și a apelurilor făcute de defunctul papă în favoarea celor săraci, a refugiaților și a persoanelor cu dizabilități.

Pope Francis’ coffin has been entombed.

The Pope’s final resting place is the Basilica of St. Mary Major in central Rome.

Hundreds of thousands of people lined the streets to watch as his coffin was brought from the Vatican to the Basilica.

The Pope is the first in over a…

