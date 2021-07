Papa Francisc încurajează un preot care apără persoanele LGBT: „Sunteţi preot pentru toţi bărbaţii şi toate femeile, aşa cum Dumnezeu e tată pentru toţi bărbaţii şi toate femeile” (FOTO)

Papa Francisc i-a trimis o scrisoare de mulțumire și susținere preotului iezuit american James Martin, un activist pentru primirea persoanelor homosexuale în sânul Bisericii. „Sunteţi preot pentru toţi bărbaţii şi toate femeile, aşa cum Dumnezeu e tată pentru toţi bărbaţii şi toate femeile”, i-a transmis Suveranul Pontif.

„Vreau să vă mulţumesc pentru zelul vostru pastoral şi talentul vostru de a fi aproape de oameni, cu apropierea pe care a avut-o Iisus şi care reflectă proximitatea lui Dumnezeu”, se arată în scrisoarea Suveranului Pontif, scrisă de acesta de mână, în limba spaniolă, și postată pe Twitter de părintele Martin.

Pope Francis @Pontifex has sent a beautiful letter on the occasion of the Outreach LGBTQ Catholic Ministry Webinar, which happened yesterday, expressing his support for this ministry and encouraging us to imitate God’s „style” of „closeness, compassion and tenderness”… pic.twitter.com/O9nTftoLDi

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 27, 2021