Papa Francisc nu s-a recuperat complet în urma unei crize de bronşită. A delegat un monsenior să îi citească discursul

Papa Francisc a declarat vineri, 15 martie, că în urma unei crize de bronşită şi a unei răceli uşoare, astfel că i-a cerut unui oficial al Vaticanului să îi citească discursul pregătit anterior pentru un dicaster, transmite agenţia ANSA, citată de .

„Încă nu mi-am revenit complet”

Mai exact, papa Francisc i-a cerut monseniorului Filippo Ciampanelli de la Secretariatul de Stat să citească discursul pregătit.

„Încă nu mi-am revenit complet, aşa că l-am rugat pe monseniorul Ciampanelli să îl citească pentru a nu face un efort excesiv”, a declarat liderul de la Vatican în deschiderea dicasterului pentru evanghelizare.

În ultima vreme, pontifului argentinian i se citesc în mod regulat discursurile şi rugăciunile.

Papa Francisc nu are nicio intenţie de a demisiona

Cu toate acestea, papa Francisc nu are nicio intenţie de a demisiona deoarece consideră că starea sa de sănătate este suficient de bună pentru a-i permite să continue, a afirmat liderul de la Vatican într-o nouă carte din care cotidianul italian Corriere della Sera a publicat joi extrase.

„Este o ipoteză îndepărtată, pentru că nu am motive suficient de serioase care să mă facă să mă gândesc să renunţ”, a declarat papa Francisc citat în „Life – My Story in History”, o carte bazată pe un interviu cu liderul Bisericii Catolice, care urmează să fie lansată în Italia la 19 martie, potrivit sursei citate.

În ultimii ani, starea de sănătate a papei Francisc, în vârstă de 87 de ani, .