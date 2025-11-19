B1 Inregistrari!
Papa Leon a primit bere din Chicago de la guvernatorul Illinois

Papa Leon a primit bere din Chicago de la guvernatorul Illinois

Selen Osmanoglu
19 nov. 2025, 19:55
Papa Leon a primit bere din Chicago de la guvernatorul Illinois
Papa Leon al XIV - lea. Sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce va face suveranul pontif
  3. Despre Papa Leon

Papa Leon a primit miercuri un cadou special din partea guvernatorului de Illinois, J.B. Pritzker: patru doze de bere produse de fabrica Burning Bush Brewery din Chicago.

Ce s-a întâmplat

Guvernatorul, aflat în vizită la Vatican, a oferit cadoul suveranului pontif ca parte dintr-un schimb de daruri și a sugerat că papa, originar din Chicago și primul papă american, s-ar putea bucura de o bere locală, conform Agerpres.

„Pe astea le punem în frigider”, a răspuns papa Leon, luând berile și așezându-le pe masă.

Dozele, lansate recent de Burning Bush Brewery, poartă denumirea „Da Pope”, un joc de cuvinte inspirat de un scheci celebru al emisiunii Saturday Night Live despre echipa de fotbal american Chicago Bears.

Ce va face suveranul pontif

Vaticanul nu a precizat dacă papa Leon intenționează să deguste berea, însă gestul a atras atenția opiniei publice prin originalitate și legătura cu orașul natal al papei.

J.B. Pritzker este guvernator democrat al statului Illinois din 2019 și, de obicei, oficialii străini care vizitează Roma au întâlniri cu papa în cadrul vizitelor lor oficiale.

Despre Papa Leon

Papa Leon s-a născut în Statele Unite ale Americii, fiind primul papă originar din această țară. Înainte de alegerea sa ca lider al Bisericii Catolice, a urmat studii teologice și s-a implicat în diverse funcții clericale, câștigând experiență pastorală și administrativă. Alegerea sa ca papă a fost rezultatul unui conclav, procesul prin care cardinalii Bisericii Catolice votează pentru a desemna noul suveran pontif.

Ca papă, Leon deține cea mai înaltă autoritate religioasă în Biserica Catolică și are responsabilitatea de a ghida spiritual peste un miliard de credincioși la nivel mondial.

Printre atribuțiile sale se numără supervizarea ritualurilor și ceremoniilor religioase, coordonarea doctrinelor și învățăturilor Bisericii, reprezentarea Vaticanului în relațiile internaționale și promovarea valorilor creștine. De asemenea, papa are rolul de a inspira și a uni comunitatea catolică la nivel global.

