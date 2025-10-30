B1 Inregistrari!
Externe » Papa Leon al XIV-lea, apel către tineri: „În loc să fiţi turişti ai internetului, fiţi profeţi în lumea digitală"

Papa Leon al XIV-lea, apel către tineri: „În loc să fiţi turişti ai internetului, fiţi profeţi în lumea digitală”

Ana Beatrice
30 oct. 2025, 18:27
Cuprins
  1. Cum i-a inspirat Papa Leon al XIV-lea pe tineri la Jubileul educației
  2. Ce le-a cerut Papa tinerilor să redescopere în lumea dominată de ecrane
  3. Cum i-a inspirat pe tineri să transforme lumea digitală într-un spațiu al binelui

Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat joi pe tineri să folosească tehnologia cu înțelepciune. Întâlnirea a avut loc în Aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului, în fața a mii de studenți entuziaști. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Jubileului Educației, dedicat formării integrale a persoanei și promovării valorilor umane și spirituale. Suveranul Pontif a subliniat că tinerii trebuie să stăpânească tehnologia, nu să devină dependenți de ea.

Cum i-a inspirat Papa Leon al XIV-lea pe tineri la Jubileul educației

Papa Leon al XIV-lea, fost profesor de matematică, le-a vorbit tinerilor cu o căldură aparte, îndemnându-i să devină „un far de speranță în orele întunecate ale istoriei”.

„Cât de minunat ar fi dacă, într-o zi, generaţia voastră ar fi recunoscută drept „generaţia plus”, amintită pentru impulsul suplimentar pe care-l veţi putea da Bisericii şi lumii”, a spus acesta.

Suveranul Pontif le-a cerut să devină voci ale adevărului și constructori neobosiți ai păcii și înțelegerii între oameni. El i-a îndemnat să transforme cuvintele în acțiuni și idealurile în fapte care dau sens și direcție lumii de azi.

Ce le-a cerut Papa tinerilor să redescopere în lumea dominată de ecrane

Papa Leon i-a îndemnat pe tineri să privească dincolo de ecrane, inspirându-se din curajul lui Galileo Galilei. El le-a spus că nu trebuie să rămână captivi în telefoane și imagini efemere, ci să ridice privirea spre cer. Pontiful a explicat că tulburările, violența și izolarea tinerilor nu sunt doar simptome sociale, ci semne ale unui gol interior.

Acest gol, a spus el, este rezultatul unei societăți care a uitat să cultive spiritul, preocupându-se doar de aspecte tehnice și morale. Papa a îndemnat la o educație care să hrănească sufletul, nu doar mintea, redând vieții profunzimea pierdută.

Cum i-a inspirat pe tineri să transforme lumea digitală într-un spațiu al binelui

Papa Leon a vorbit despre una dintre direcțiile definitorii ale pontificatului său: relația dintre om și tehnologie.

„Trăiţi în cadrul ei, iar aceasta nu este un lucru rău; există oportunităţi enorme de studiu şi comunicare. Dar nu lăsaţi algoritmul să vă scrie povestea! Fiţi voi autorii,  folosiţi tehnologia cu înţelepciune, dar nu lăsaţi tehnologia să vă folosească”, a precizat el.

„În loc să fiţi turişti ai internetului, fiţi profeţi în lumea digitală!”, le-a transmis cu fermitate Suveranul Pontif, potrivit Agerpres.

