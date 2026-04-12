Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Ce țară comunistă vrea să îl primească în vizită

Flavia Codreanu
12 apr. 2026, 15:29
Papa Leon. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Vandeville Eric/ABACA
Cuprins
  1. Ce invitație a primit Papa Leon de la liderii vietnamezi
  2. Ce înseamnă pentru Vatican vizita într-o țară comunistă
  3. Ce pregătiri se fac înainte de vizita istorică

Papa Leon al XIV-lea a fost invitat să viziteze Vietnamul.

Ce invitație a primit Papa Leon de la liderii vietnamezi

Un oficial important din Vietnam s-a întâlnit sâmbătă cu suveranul pontif. Acesta i-a dat o scrisoare oficială prin care Papa este chemat în vizită.

Cele două state nu au mai avut legături diplomatice normale din anul 1975, de la finalul războiului. Totuși, în ultimii ani, lucrurile au început să se schimbe în bine. Din 2009, reprezentanții celor două părți se întâlnesc des pentru a face pace.

Suveranul pontif a primit vestea cu bucurie și vrea să ajungă cât mai repede în această țară. El crede că este important să existe o legătură strânsă între oameni.

„Papa și-a exprimat recunoștința și dorința de a efectua în curând o vizită în Vietnam”, a declarat Agenția de știri vietnameză conform AFP.

Papa își dorește ca dialogul să continue pentru ca ambele părți să se înțeleagă mai bine în viitor.

Leon al XIV-lea ar fi „exprimat, de asemenea, dorința de a intensifica schimburile pentru a aprofunda relațiile bilaterale”, a declarat suveranul pontif conform AFP.

Ce înseamnă pentru Vatican vizita într-o țară comunistă

În Vietnam trăiesc aproximativ șase milioane de catolici. Aceștia reprezintă o mică parte din populație, dar sunt foarte importanți pentru biserică. Unele organizații spun că în această țară libertatea religioasă este încă limitată de stat.

O vizită a Papei ar putea ajuta acești oameni să fie mai liberi. Guvernul de la Hanoi vrea acum să arate lumii că este mai deschis spre dialog.

Liderul vietnamez care a mers la Vatican a explicat de ce vrea ca relațiile să fie mai bune de acum înainte.

Liderul Tran Thanh Man a afirmat că dorește „să ducă relațiile bilaterale la un nou nivel, în interesul popoarelor și pentru pacea și prosperitatea comune”, a declarat Tran Thanh Man conform Agenției de știri vietnameze.

Ce pregătiri se fac înainte de vizita istorică

Această vizită nu se întâmplă dintr-odată. S-a muncit mult timp pentru a ajunge aici. Chiar și Papa Francisc fusese invitat în trecut. În anul 2024, un reprezentant de rang înalt de la Vatican a mers în Vietnam pentru a pregăti terenul. Tot în anul 2023, s-a stabilit ca Vaticanul să aibă un trimis permanent în țara comunistă, scrie Hotnews.

Dacă această vizită va avea loc, va fi prima dată când un Papă merge în Vietnam. Este un moment foarte important pentru istorie. Deși mai sunt probleme de rezolvat, dorința de a discuta este un pas uriaș.

