Ce s‑a întâmplat la Palatul Apostolic

Preşedintele Emmanuel Macron a fost primit la Palatul Apostolic din Vatican vineri, 10 aprilie 2026, de Papa Leon al XIV‑lea, potrivit declarațiilor preluate de . Întâlnirea privată a durat o oră, o durată semnificativ mai lungă decât cea obişnuită pentru o audienţă papală, a menţionat Palatul Elysee.

Macron a fost însoţit de soţia sa, Brigitte Macron, iar vizita a reprezentat a patra audienţă papală primită de şeful statului francez în cele două mandate ale sale, după cele trei audienţe acordate în timpul papalităţii lui Papa Francisc, care a murit anul trecut.

French President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron arrived at the Vatican today, where Macron held a private meeting with Pope Leo XIV and exchanged gifts with the pontiff. Their talks focused mainly on the war in the Middle East, focusing on Lebanon. This was the… — Colm Flynn (@colmflynnire)

Ce cadouri i‑a oferit Emmanuel Macron papei

Conform Palatului Elysee, i‑a înmânat papei mai multe obiecte: un tricou semnat al echipei naţionale de baschet a Franţei, o copie facsimil a unei hărţi realizate de misionarul francez din secolul al XVII‑lea Jacques Marquette, o colecţie de texte de Georges Bernanos şi cartea oficială despre reconstruirea Catedralei Notre‑Dame din Paris, potrivit declarațiilor.

Le président français et son épouse Brigitte Macron ont été reçus en audience par le souverain pontife ce vendredi. Emmanuel Macron a remis au pape Léon XIV plusieurs cadeaux, dont un maillot de l’équipe de France de basket-ball masculine dédicacé par les joueurs. — M6 Info (@m6info)

Palatul Elysee a subliniat că tricoul a fost oferit având în vedere că Papa este pasionat de sport, iar gestul a fost prezentat ca un schimb simbolic menit să reflecte interese comune şi legături culturale.

Despre ce au discutat cei doi lideri

Conţinutul discuţiilor nu a fost dezvăluit imediat, dar Palatul Elysee a indicat că Emmanuel Macron a dorit în principal să discute despre „reglementarea crizei din Orientul Mijlociu”, potrivit declarațiilor. Întâlnirea a urmat unei perioade de tensiuni regionale intensificate, iar subiectele exacte au rămas confidenţiale.

Preşedinţia franceză a semnalat că Libanul, care a cunoscut miercuri o zi devastatoare de atacuri aeriene israeliene, în pofida acalmiei de pe alte fronturi, face obiectul unei „atenţii şi sensibilităţi deosebite atât din partea , cât şi a preşedintelui”, a mai transmits Palatul Elysee.