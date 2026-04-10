Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu Emanuel Macron la Vatican. Ce cadouri i-a oferit președintele francez

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu Emanuel Macron la Vatican. Ce cadouri i-a oferit președintele francez

10 apr. 2026, 16:02
sursa foto: @implmaterial
Cuprins
  1. Ce s‑a întâmplat la Palatul Apostolic
  2. Ce cadouri i‑a oferit Emmanuel Macron papei
  3. Despre ce au discutat cei doi lideri

Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri, 10 aprilie 2026, cu Papa Leon al XIV‑lea la Palatul Apostolic din Vatican, însoţit de soţia sa Brigitte Macron. Discuţia privată a durat o oră, mai mult decât durata obişnuită a unei audienţe papale.

Ce s‑a întâmplat la Palatul Apostolic

Preşedintele Emmanuel Macron a fost primit la Palatul Apostolic din Vatican vineri, 10 aprilie 2026, de Papa Leon al XIV‑lea, potrivit declarațiilor preluate de AFP. Întâlnirea privată a durat o oră, o durată semnificativ mai lungă decât cea obişnuită pentru o audienţă papală, a menţionat Palatul Elysee.

Macron a fost însoţit de soţia sa, Brigitte Macron, iar vizita a reprezentat a patra audienţă papală primită de şeful statului francez în cele două mandate ale sale, după cele trei audienţe acordate în timpul papalităţii lui Papa Francisc, care a murit anul trecut.

Ce cadouri i‑a oferit Emmanuel Macron papei

Conform Palatului Elysee, Emmanuel Macron i‑a înmânat papei mai multe obiecte: un tricou semnat al echipei naţionale de baschet a Franţei, o copie facsimil a unei hărţi realizate de misionarul francez din secolul al XVII‑lea Jacques Marquette, o colecţie de texte de Georges Bernanos şi cartea oficială despre reconstruirea Catedralei Notre‑Dame din Paris, potrivit declarațiilor.

Palatul Elysee a subliniat că tricoul a fost oferit având în vedere că Papa este pasionat de sport, iar gestul a fost prezentat ca un schimb simbolic menit să reflecte interese comune şi legături culturale.

Despre ce au discutat cei doi lideri

Conţinutul discuţiilor nu a fost dezvăluit imediat, dar Palatul Elysee a indicat că Emmanuel Macron a dorit în principal să discute despre „reglementarea crizei din Orientul Mijlociu”, potrivit declarațiilor. Întâlnirea a urmat unei perioade de tensiuni regionale intensificate, iar subiectele exacte au rămas confidenţiale.

Preşedinţia franceză a semnalat că Libanul, care a cunoscut miercuri o zi devastatoare de atacuri aeriene israeliene, în pofida acalmiei de pe alte fronturi, face obiectul unei „atenţii şi sensibilităţi deosebite atât din partea Papei, cât şi a preşedintelui”, a mai transmits Palatul Elysee.

Citește și...
Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
Externe
Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
Externe
Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul mării
Externe
Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul mării
Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Externe
Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Un câine robot cu chipul lui Elon Musk a stârnit reacții pe străzile din San Francisco
Externe
Un câine robot cu chipul lui Elon Musk a stârnit reacții pe străzile din San Francisco
Cutremur în lumea modei: Stefano Gabbana s-a retras din conducerea D&G. Ce se va întâmpla cu brandul de lux
Externe
Cutremur în lumea modei: Stefano Gabbana s-a retras din conducerea D&G. Ce se va întâmpla cu brandul de lux
Cât a ajuns să câștige un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: “Cei apropiați nu pot să creadă”
Externe
Cât a ajuns să câștige un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: “Cei apropiați nu pot să creadă”
Mulțimea a scandat „Rușilor, plecați acasă” la un miting electoral al lui Orban. Ce rol joacă opoziția
Externe
Mulțimea a scandat „Rușilor, plecați acasă” la un miting electoral al lui Orban. Ce rol joacă opoziția
Fiul lui Joe Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la o luptă în cușcă: „Sunt 100% de acord”
Externe
Fiul lui Joe Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la o luptă în cușcă: „Sunt 100% de acord”
Însoțitorii de bord de la Lufthansa intră în grevă! Sute de zboruri anulate și vacanțe de Paște date peste cap
Externe
Însoțitorii de bord de la Lufthansa intră în grevă! Sute de zboruri anulate și vacanțe de Paște date peste cap
18:01 -  Claudia Pătrășcanu, rămâne fără copii de Paște: „Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare”
17:48 - Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui” (VIDEO)
17:33 - De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
17:22 - Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
17:13 - Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
16:46 - Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
16:35 - Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul mării
16:33 - Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
16:15 - De ce e Mircea Lucescu atât de iubit în Europa. CTP: Am găsit o singură explicație pentru acest fenomen ieșit din comun
15:45 - Accident rutier grav pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș: șapte răniți, elicopter SMURD solicitat și plan roșu activat