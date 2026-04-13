Papa Leon al XIV-lea a ajuns luni dimineață în Algeria, într-o vizită de două zile cu puternică încărcătură simbolică. Este prima dată când un papă vizitează această țară cu majoritate musulmană, într-un moment în care mesajele privind pacea și dialogul interreligios sunt în prim-plan.

Vizită cu miză simbolică majoră

Suveranul pontif a aterizat puțin înainte de ora 10:00, pe aeroportul din Alger, marcând începutul unei deplasări considerate istorice atât pentru Biserica Catolică, cât și pentru relațiile dintre lumea creștină și cea musulmană, conform Agerpres.

Vizita are loc în , țară cu aproximativ 47 de milioane de locuitori, unde islamul sunnit este religia oficială. Papa urmează să aducă un omagiu victimelor Războiului de Independență împotriva Franței (1954-1962), într-un gest cu puternică valoare istorică și diplomatică.

Legătura personală cu Sfântul Augustin

Pentru Papa Leon al XIV-lea, această deplasare are și o dimensiune personală. Algeria este locul de naștere al Sfântului Augustin, unul dintre cei mai importanți gânditori creștini ai secolului al IV-lea, a cărui moștenire spirituală influențează actualul pontificat.

Arhiepiscopul de Alger, cardinalul Jean-Paul Vesco, a declarat că vizita are rolul de a „continua să construiască punți între lumea creștină și cea musulmană”.

Mesaj de pace într-un context internațional tensionat

Turneul are loc într-un climat internațional marcat de tensiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu, unde coexistența pașnică devine un subiect central al discursului papal.

Papa Leon al XIV-lea a subliniat că mesajul său rămâne constant: promovarea păcii și evitarea conflictelor, inclusiv în contextul criticilor venite din partea fostului președinte american Donald Trump.

„Nu sunt un politician, nu am intenția de a intra într-o polemică”, a declarat suveranul pontif la bordul avionului spre Algeria.

Programul vizitei în Algeria

Pe parcursul vizitei, Papa Leon al XIV-lea urmează să fie primit de președintele Abdelmadjid Tebboune și să susțină un discurs în fața autorităților și corpului diplomatic.

Agenda include și vizite simbolice: Marea Moschee din Alger, un complex impresionant cu cel mai înalt minaret din lume, dar și Bazilica Notre-Dame d’Afrique, un important reper al comunității creștine din țară.

Începutul unui turneu de amploare în Africa

Vizita din Algeria este doar prima etapă a unui turneu apostolic de 11 zile în Africa, care va continua în Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială. În total, papa va parcurge peste 18.000 de kilometri într-o călătorie considerată una dintre cele mai importante din debutul pontificatului său.