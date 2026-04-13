Papa Leon al XIV-lea a ajuns luni dimineață în Algeria, într-o vizită de două zile cu puternică încărcătură simbolică. Este prima dată când un papă vizitează această țară cu majoritate musulmană, într-un moment în care mesajele privind pacea și dialogul interreligios sunt în prim-plan.
Suveranul pontif a aterizat puțin înainte de ora 10:00, pe aeroportul din Alger, marcând începutul unei deplasări considerate istorice atât pentru Biserica Catolică, cât și pentru relațiile dintre lumea creștină și cea musulmană, conform Agerpres.
Vizita are loc în Algeria, țară cu aproximativ 47 de milioane de locuitori, unde islamul sunnit este religia oficială. Papa urmează să aducă un omagiu victimelor Războiului de Independență împotriva Franței (1954-1962), într-un gest cu puternică valoare istorică și diplomatică.
Pentru Papa Leon al XIV-lea, această deplasare are și o dimensiune personală. Algeria este locul de naștere al Sfântului Augustin, unul dintre cei mai importanți gânditori creștini ai secolului al IV-lea, a cărui moștenire spirituală influențează actualul pontificat.
Arhiepiscopul de Alger, cardinalul Jean-Paul Vesco, a declarat că vizita are rolul de a „continua să construiască punți între lumea creștină și cea musulmană”.
Turneul are loc într-un climat internațional marcat de tensiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu, unde coexistența pașnică devine un subiect central al discursului papal.
Papa Leon al XIV-lea a subliniat că mesajul său rămâne constant: promovarea păcii și evitarea conflictelor, inclusiv în contextul criticilor venite din partea fostului președinte american Donald Trump.
„Nu sunt un politician, nu am intenția de a intra într-o polemică”, a declarat suveranul pontif la bordul avionului spre Algeria.
Pe parcursul vizitei, Papa Leon al XIV-lea urmează să fie primit de președintele Abdelmadjid Tebboune și să susțină un discurs în fața autorităților și corpului diplomatic.
Agenda include și vizite simbolice: Marea Moschee din Alger, un complex impresionant cu cel mai înalt minaret din lume, dar și Bazilica Notre-Dame d’Afrique, un important reper al comunității creștine din țară.
Vizita din Algeria este doar prima etapă a unui turneu apostolic de 11 zile în Africa, care va continua în Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială. În total, papa va parcurge peste 18.000 de kilometri într-o călătorie considerată una dintre cele mai importante din debutul pontificatului său.