Papa Leon, apel la responsabilitate în Camerun: „Lanțurile corupției trebuie rupte”

Selen Osmanoglu
16 apr. 2026, 07:33
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / ALESSIA GIULIANI
Cuprins
  1. Apel direct către autorități: „Lanțurile corupției trebuie rupte”
  2. Conflictul anglofon, în centrul discursului papal
  3. Condamnarea violenței și a extremismului
  4. Un papă tot mai vocal pe scena geopolitică
  5. Mesaj despre guvernare și drepturile omului
  6. Mobilizare impresionantă a credincioșilor

Papa Leon a lansat miercuri un apel ferm către autoritățile din Camerun, cerând măsuri urgente împotriva corupției și încetarea conflictelor armate. Discursul, rostit în prezența președintelui Paul Biya, aflat la putere din 1982, marchează unul dintre cele mai puternice mesaje politice ale pontifului de până acum, în cadrul unui amplu turneu african.

Apel direct către autorități: „Lanțurile corupției trebuie rupte”

Adresându-se liderilor politici și religioși, Papa Leon a subliniat necesitatea unei reforme profunde a sistemului de guvernare. „lanțurile corupției, care desfigurează autoritatea și îi distrug credibilitatea, trebuie rupte”, a declarat acesta, cerând totodată eliberarea societății de „setea idolatră de profit”, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute la scurt timp după sosirea sa în Camerun, venind din Algeria, și vin într-un context în care corupția rămâne una dintre principalele probleme ale statului african.

Conflictul anglofon, în centrul discursului papal

Papa Leon a abordat și conflictul din regiunile anglofone ale Camerunului, unde violențele au făcut mii de victime în ultimul deceniu. Pontiful a cerut încetarea imediată a luptelor și a atras atenția asupra impactului devastator asupra tinerilor, avertizând că generații întregi sunt lipsite de acces la educație și perspective.

În acest context, separatiștii au anunțat un armistițiu temporar de trei zile, menit să permită deplasarea în siguranță a civililor și a vizitatorilor pe durata vizitei papale.

Condamnarea violenței și a extremismului

Liderul Bisericii Catolice a condamnat și activitatea grupărilor militante din nordul Camerunului, inclusiv Boko Haram, subliniind efectele dramatice ale violenței asupra populației civile.

Mesajul său a fost unul clar: pacea și stabilitatea nu pot fi obținute în absența securității și a respectării drepturilor fundamentale.

Un papă tot mai vocal pe scena geopolitică

Papa Leon, primul papă originar din Statele Unite, se apropie de un an de pontificat și a devenit tot mai activ în probleme internaționale, inclusiv în ceea ce privește războiul din Iran. Pozițiile sale tranșante i-au atras critici din partea fostului președinte american Donald Trump.

Cu toate acestea, pontiful a transmis că nu va renunța la discursul său direct, declarând pentru Reuters că va continua să vorbească deschis, indiferent de reacții.

Mesaj despre guvernare și drepturile omului

În fața liderilor camerunezi, Papa Leon a subliniat că guvernarea autentică presupune „ascultarea reală a cetățenilor” și respectarea strictă a drepturilor omului, chiar și în contextul unor măsuri de securitate sporite.

Mobilizare impresionantă a credincioșilor

Vizita papală a mobilizat un număr impresionant de oameni. Zeci de mii de persoane au ieșit pe străzile capitalei Yaounde pentru a-l întâmpina, iar autoritățile estimează că aproximativ 600.000 de credincioși vor participa la slujba de vineri din Douala.

Turneul african al Papei Leon include 11 orașe și peste 18.000 de kilometri parcurși, urmând să continue în Angola și Guineea Ecuatorială, fiind considerat unul dintre cele mai complexe din ultimele decenii pentru un pontif.

