Papa Leon al XIV-lea critică politicile anti-imigrație a lui Donald Trump: „Nu știu dacă asta înseamnă pro-viață"

Papa Leon al XIV-lea critică politicile anti-imigrație a lui Donald Trump: „Nu știu dacă asta înseamnă pro-viață"

B1.ro
01 oct. 2025, 17:14
Papa Leon al XIV-lea critică politicile anti-imigrație a lui Donald Trump: „Nu știu dacă asta înseamnă pro-viață”
Papa Leon al XIV - lea. Sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce a spus Papa Leon politica anti-imigranți a SUA
  2. Cum a comentat Papa Leon decizia arhidiecezei de la Chicago de a premia un senator pro-avort

Într-un discurs ținut marți, Papa Leon al XIV-lea a criticat politicile de imigrare instaurate odată cu preluarea președinției SUA de către Donald Trump. Suvernul Pontif punând la îndoială că astfel de măsuri sunt în conformitate cu învățăturile „pro-viață” ale Bisericii Catolice.

Ce a spus Papa Leon politica anti-imigranți a SUA

Una dintre cele mai puternice învățături ale Bisericii Catolice spune că viața este sacră de la momentul conceperii până la moartea naturală. Întrebat de un jurnalist ce părere are despre politica anti-imigranți din SUA, Papa Leon, primul Suveran Pontif american, a spus:

„Cineva care spune că este împotriva avortului, dar este de acord cu tratamentul inuman aplicat imigranților din Statele Unite, nu știu dacă asta înseamnă pro-viață”, a declarat Papa Leon jurnaliștilor, în fața reședinței de vară papale din Castel Gandolfo, în Munții Albani, lângă Roma, potrivit The Guardian.

Ales în mai la conducerea Bisericii Catolice, Papa Leon a dat dovadă de un stil mult mai rezervat decât predecesorul său, care a criticat frecvent administrația Trump.

Cum a comentat Papa Leon decizia arhidiecezei de la Chicago de a premia un senator pro-avort

Papa Leon a fost întrebat și cum se poziționează față de decizia Arhiepiscopiei romano-catolică de la Chicago de a acorda un premiu lui Dick Durbin, un senator democrat din Illinois care susține dreptul la avort. Această mișcare a stârnit un val de critici în rândul catolicilor conservatori, inclusiv a mai multor episcopi americani.

„Este foarte important să analizăm munca de ansamblu pe care a depus-o senatorul”, a spus Papa.

Decizia arhiepiscopiei din Chicago de a-i acorda lui Durbin un premiu luna viitoare a devenit rapid o controversă atunci când episcopul Thomas John Paprocki, liderul bisericii din Springfield, capitala statului Illinois, a obiectat, spunând că senatorul democrat este „nepotrivit să primească premiul propus sau orice onoare catolică”.

În cursul serii de marți, Durbin a anunțat că refuză premiul „Keep Hope Alive”, pe care urma să-l primească pe 3 noiembrie. Ca un răspuns, Cardinalul Blase Cupich de Chicago a declarat, potrivit site-ului arhiepiscopiei, că l-a întristat vestea, dar că îi respectă decizia.

„Vreau să clarific faptul că decizia de a-i acorda un premiu a fost luată în mod specific ca recunoaștere a sprijinului său neclintit față de imigranți, care este atât de necesar în zilele noastre”, a scris Cupich.

