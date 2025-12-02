B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Papa Leon face apel la dialog între SUA și Venezuela. Suveranul Pontif pledează pentru pace în Caraibe

Papa Leon face apel la dialog între SUA și Venezuela. Suveranul Pontif pledează pentru pace în Caraibe

Adrian Teampău
02 dec. 2025, 23:26
Papa Leon face apel la dialog între SUA și Venezuela. Suveranul Pontif pledează pentru pace în Caraibe
Papa Leon al XIV-lea Sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Vatican Media
Cuprins
  1. Papa Leon pledează pentru dialog
  2. Papa Leon caută soluții să calmeze situația
  3. Administrația Trump se confruntă cu acuzații de crimă de război

Papa Leon al XIV-lea face apel la dialog între Statele Unite și Venezuela, în actualul context tensionat din zona Caraibelor. El insistă că pacea trebuie să primeze în locul războiului.

Papa Leon pledează pentru dialog

Suveranul Pontif a sugerat ca Statele Unite să acorde prioritate dialogului cu Venezuela în detrimentul unui eventual război. Papa Leon al XIV-lea a făcut acest apel pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre cele două ţări. Statele Unite a desfășurat forţe militare în Marea Caraibelor, iar unele surse dau ca sigură o invazie, după cum relatează AFP.

„Este de preferat să se acorde prioritate dialogului şi, eventual, presiunii, inclusiv a celei economice, dar să se caute o altă modalitate de a produce schimbarea, dacă aceasta este decizia Statelor Unite”, a declarat papa.

Sfântul Părinte a făcut o serie de declarații pe acest subiect în timpul unei conferinţe de presă pe care a susținut-o la bordul avionului care-l aducea dintr-o vizită în Liban. El a spus că a existat, pe de-o parte un dialog între Donald Trump și Nicolas Maduro. Pe de altă parte, există și riscul escaladării care ar putea duce la o invazie.

„Declaraţiile venite din Statele Unite sunt foarte inconsistente. Pe de o parte, se pare că a existat o conversaţie telefonică între cei doi preşedinţi. Pe de altă parte, există acest risc, această posibilitate a unei acţiuni, a unei operaţiuni, inclusiv invadarea teritoriului venezuelean”, a adăugat Leon al XIV-lea.

Papa Leon caută soluții să calmeze situația

Papa Leon a declarat că se caută modalități pentru a liniști situația în interesul oamenilor. El a spus că se fac eforturi, în acest sens, la nivelul Conferinţei Episcopale. Suveranu Pontif a subliniat că în astfel de situații cei care suferă sunt oameii de rând, iar nu politicienii care îndeamnă la război.

Trebuie spus că Statele Unite au desfășurat mai multe nave de război și forţe militare în Marea Caraibelor. Donald Trump a inițiat acest demers în numele luptei împotriva traficului de droguri. El l-a acuzat pe omologul său venezuelean că gestionează un cartel al drogurilor.

Pe de altă parte, oficialii de la Caracas resping acuzațiile. Ei spun că obiectivul Washingtonului este de a-l răsturna pe Nicolas Maduro și de a pune mâna pe petrolul venezuelean. Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, estimate la aproximativ 297,7 miliarde de barili, reprezentând circa 18,2% din totalul rezervelor globale.

Pete Hegseth, șeful Pentagonului.
Pete Hegseth, șeful Pentagonului. Sursa foto: Hepta – Abaca Press / Pool/ABACA

Administrația Trump se confruntă cu acuzații de crimă de război

Pe fondul tensiunilor din Marea Caraibelor, administrația Trump se confruntă și cu o serie de acuzații de crime de război. Este vizat secretarul Apărării Pete Hegeseth. Acesta este acuzat că ar fi ordonat uciderea unor supraviețuitori de pe o barcă scufudată de armata americană. Este vorba despre un atac ce a avut loc pe 2 septembrie asupra unei ambarcațiuni suspectate că transporta traficanți de droguri.

Casa Albă a confirmat că un al doilea atac lansat în septembrie de forțele SUA a ucis civili răniți în Caraibe. Cea de-a doua lovitură a venit după ce prima încercare nu i-a eliminat pe toți. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a atribuit responsabilitatea comandantului naval care a condus misiunea. Ea a declarat că șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA, amiralul Frank Bradley, a acționat „în limita autorității și a legii”.

Washington Post a relatat că, în realitte, Hegseth a dat ordin verbal militarilor să-i ucidă pe toți cei aflați în barcă. El a cerut acest lucru după ce imaginile au arătat doi bărbați agățați de epavă. Drept urmare, Bradley, în calitate de șef al Comandamentului Operațiunilor Speciale, a ordonat al doilea atac.

Mai târziu, chiar Pete Hegseth a declarat că Bradley este cel care a luat „deciziile de luptă” în timpul atacurilor. Republicanii și democrații din Congres s-au angajat să investigheze cazul. Ideea că Hegseth, amiralul Bradley sau amândoi au urmărit uciderea supraviețuitorilor a stârnit reacții puternice, deoarece acest lucru ar putea constitui o crimă de război, potrivit New York Times.

