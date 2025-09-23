Papa Leon al XIV-lea a lăudat preoților care practică exorcizarea, cu ocazia reuniunii Asociației Internaționale a Exorciștilor (AIE), marți, în apropiere de Roma, a transmis DPA. Exorcizarea este un ritual care se presupune că ar scoate spiritele rele și demonii care posedă o persoană.

În câte țări activează Asociației Internaționale a Exorciștilor

Papa Leon al XIV-lea a vorbit în fața unui număr de aproximativ 300 de preoți care au luat parte la adunare. În cadrul discursului său, Suveranul Pontif s-a referit la practica de exorcizare ca la un serviciu sensibil și extrem de necesar oamenilor care trebuie eliberați de rău. Papa Leon este de părere că orice credincios posedat trebuie ajutat prin rugăciuni și apeluri către Hristos, a relatat agenția de presă italiană ANSA.

AIE a fost recunoscută oficial de cu mai mulți ani în urmă. Asociația activează în aproximativ 30 de țări și pregătește oameni pentru activitatea de exorcist.

De la preluarea funcției de papă, în luna mai, Leon al XIV-lea a vorbit rar, iar multe dintre poziții de-alea sale în ceea ce privește anumite practici clericale rămân, cel puțin pentru un moment, necunoscute.

Predecesorul său, Papa Francisc, a declarat de mai multe ori că lupta împotriva și a demonilor este necesară.

Ce presupune exorcizarea

Unele comunități continuă și astăzi să practice exorcismul, la care Biserica se referă ca la o rugăciune adresată lui Dumnezeu pentru a-i elibera pe credincioși de puterea răului. Ritualurile includ, pe lângă rostirea rugăciunii, stropirea cu apă sfințită și plasarea mâinilor preotului exorcist pe capul persoanei posedate.

Există însă și persoane care pun la îndoială eficiența unor practici de genul și sunt de părere că ajutorul psihologic specializat ar putea ajuta mai mult persoanele aflate în suferință.

Cum a simțit Papa Leon al XIV-lea trecerea de la viața sa de dinainte la cea de lider al Bisericii Catolice

Robert Francis Prevost, devenit Papa Leon al XIV-lea, a fost ales la conducerea Bisericii Catolice pe 8 mai 2025. Este primul papă american din istoria de 2.000 de ani a Bisericii Catolice și totodată, cel mai tânăr Suveran Pontif din ultimii aproape 50 de ani.

Odată ales, Papa Leon al XIV-lea a promis să continue, într-un stil propriu, lupta lui Papa Francisc cu probleme sociale, printre care sărăcia și schimbările climatice.

În cadrul interviului, Suveranul Pontif a recunoscut că încă are multe de învățat despre rolul său și că atenția cu care a fost analizat din momentul alegerii a fost un „aspect total nou” pentru el. Trecerea la noua sa viață, la noile atribuții și responsabilități față de lumea catolică a fost comparată de Papa Leon cu o „săritură rapidă către fundul adânc al unei piscine”.

El a vorbit despre speranțele sale de a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, dar a deplâns faptul că Națiunile Unite „și-au pierdut capacitatea de a reuni oamenii în probleme multilaterale”, relatează .

Ce spune Papa Leon al XIV-lea despre problemele cu care se confruntă omenirea

În cadrul interviului de trei ore, Papa Leon al XIV-lea a abordat mai multe subiecte de interes, printre care și războiul dintre Rusia și Ucraina.

O temă pe care nu mulți se așteptau să o dezbată a fost cea a acumulării averilor de către cei mai bogați oameni din lume. Papa Leon al XIV-lea eset de părere că polarizarea societății este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea. În timp ce averile miliardarilor continuă să crească pe zi ce trece, oamenii obișnuiți sărăcesc și mai mult.

„Directorii executivi care acum 60 de ani câștigau poate de patru până la șase ori mai mult decât primeau angajații… este (acum) de 600 de ori mai mult decât primesc angajații obișnuiți”, a spus Suveranul Pontif.

Papa a adus în discuție și știrile potrivit cărora Elon Musk este pe cale să devină primul trilionar din lume. Liderul Bisericii Catolice a tras un semnal de alarmă cu privire la modificările valorilor din ultimii ani, susținând că omenirea este în pericol dacă cea mai importantă valoare a devenit cea a banilor.

„Ce înseamnă asta și despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci suntem în mare pericol”, a continuat el.