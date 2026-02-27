Papa Leon le-a cerut preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici. Acesta a argumentat că inteligența artificială „nu va putea niciodată să împărtășească credința” și că dacă nu ne folosim creierul, ca orice mușchi, acesta se atrofiază și moare.

Papa Leon, pledoarie pentru folosirea inteligenței naturale, nu artificiale

Papa Leon a cerut preoților să reziste „ispitei de a pregăti predici cu ajutorul inteligenței artificiale”.

„A ține o predică adevărată înseamnă să împărtășești credința, or (inteligența artificială) nu va putea niciodată să împărtășească credința”, a afirmat acesta, potrivit .

El a mai argumentat că, „la fel ca restul mușchilor din corp, pe care dacă nu îi folosim, mor, și creierul trebuie folosit. Așa că trebuie să ne folosim de inteligența noastră, pentru a nu o pierde”.

De asemenea, potrivit papei, e o „iluzie” să crezi că poți găsi o conexiune spirituală autentică „pe internet, pe TikTok”.

Papa Leon, îndemn la citit

Totodată, Papa Leon a subliniat și importanța cititului pentru a contracara dependența de inteligența artificială: „Toată viața noastră trebuie să învățăm! Când aud pe cineva spunându-mi – e adevărat, mi-a spus un preot – ”Nu am mai deschis o carte de când am părăsit seminarul”, mă gândesc: ”Doamne, ce trist!””.

Totuși, inteligența artificială e bună la ceva, căci Vaticanul tocmai a lansat care va traduce în timp real în peste 60 de limbi slujbele din Bazilica Sfântul Petru.