B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă

Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă

Traian Avarvarei
27 feb. 2026, 16:52
Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
Papa Leon. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Vandeville Eric/ABACA
Cuprins
  1. Papa Leon, pledoarie pentru folosirea inteligenței naturale, nu artificiale
  2. Papa Leon, îndemn la citit

Papa Leon le-a cerut preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici. Acesta a argumentat că inteligența artificială „nu va putea niciodată să împărtășească credința” și că dacă nu ne folosim creierul, ca orice mușchi, acesta se atrofiază și moare.

Papa Leon, pledoarie pentru folosirea inteligenței naturale, nu artificiale

Papa Leon a cerut preoților să reziste „ispitei de a pregăti predici cu ajutorul inteligenței artificiale”.

„A ține o predică adevărată înseamnă să împărtășești credința, or (inteligența artificială) nu va putea niciodată să împărtășească credința”, a afirmat acesta, potrivit Irish Star.

El a mai argumentat că, „la fel ca restul mușchilor din corp, pe care dacă nu îi folosim, mor, și creierul trebuie folosit. Așa că trebuie să ne folosim de inteligența noastră, pentru a nu o pierde”.

De asemenea, potrivit papei, e o „iluzie” să crezi că poți găsi o conexiune spirituală autentică „pe internet, pe TikTok”.

Papa Leon, îndemn la citit

Totodată, Papa Leon a subliniat și importanța cititului pentru a contracara dependența de inteligența artificială: „Toată viața noastră trebuie să învățăm! Când aud pe cineva spunându-mi – e adevărat, mi-a spus un preot – ”Nu am mai deschis o carte de când am părăsit seminarul”, mă gândesc: ”Doamne, ce trist!””.

Totuși, inteligența artificială e bună la ceva, căci Vaticanul tocmai a lansat un sistem bazat pe AI care va traduce în timp real în peste 60 de limbi slujbele din Bazilica Sfântul Petru.

Tags:
Citește și...
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
Externe
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
Externe
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
Război deschis între Pakistan și talibani. Mai multe orașe din Afganistan au fost bombardate (VIDEO)
Externe
Război deschis între Pakistan și talibani. Mai multe orașe din Afganistan au fost bombardate (VIDEO)
Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic
Externe
Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic
Răsturnare de situație în competiția pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Netflix se retrage și lasă victoria celor de la Paramount
Externe
Răsturnare de situație în competiția pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Netflix se retrage și lasă victoria celor de la Paramount
Hillary Clinton solicită audierea lui Donald Trump în dosarul Epstein: Ce a declarat în fața Congresului
Externe
Hillary Clinton solicită audierea lui Donald Trump în dosarul Epstein: Ce a declarat în fața Congresului
Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
Externe
Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Ce măsuri au luat autoritățile
Externe
Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Ce măsuri au luat autoritățile
Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
Externe
Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
Externe
Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
Ultima oră
17:58 - Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
17:44 - Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
17:42 - Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
17:24 - Simion a tocat 100.000 de euro, bani publici, pentru o pretinsă reuniune AUR pe ”moșia” unui controversat om de afaceri
17:13 - Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală
17:06 - Gigi Becali s-a certat cu Inteligența Artificială: „Bă, tu ești Satana!”. La ce concluzie a ajuns latifundiarul după discuție
16:59 - Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
16:35 - Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
16:31 - Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
16:29 - Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”