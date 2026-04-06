Pare imposibil, dar e real. Orașul din Europa unde chiria costă doar 0,88 euro pe an

Pare imposibil, dar e real. Orașul din Europa unde chiria costă doar 0,88 euro pe an

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 09:06
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum a devenit Fuggerei cel mai ieftin cartier
  2. De ce atrage acest loc turiști din toată lumea

Costul locuințelor crește constant în aproape toată lumea. Există însă un cartier în Germania unde timpul pare că s-a oprit. La Fuggerei, în Augsburg, chiria este de doar 88 de eurocenți pe an încă din 1521.

Cum a devenit Fuggerei cel mai ieftin cartier

Puține locuri din lume au o poveste atât de neobișnuită precum Fuggerei. Cartierul se întinde pe 15.000 de metri pătrați și cuprinde 142 de apartamente de aproximativ 60 de metri pătrați fiecare.

Totul a început în 1521, când Jakob Fugger a creat această comunitate pentru a oferi un trai decent celor aflați în nevoie. De atunci și până azi, locul și-a păstrat scopul social și regulile stricte, informează Demotivateur.

Nu oricine poate locui aici, deoarece sunt acceptați doar locuitori din Augsburg care sunt catolici și au o situație financiară dificilă. În plus, viața în Fuggerei presupune disciplină, inclusiv respectarea unei ore de liniște la 22, iar cei care o încalcă riscă o mică amendă, de 50 de eurocenți.

De ce atrage acest loc turiști din toată lumea

Viața în Fuggerei nu înseamnă doar o chirie simbolică, ci și respectarea unor tradiții vechi de secole. Locuitorii sunt obligați să spună zilnic trei rugăciuni pentru fondatorii comunității. De asemenea, trebuie să se implice activ în viața cartierului, fie prin grădinărit, fie prin servicii de pază.

În același timp, acest loc cu o istorie impresionantă a devenit și o atracție turistică importantă, vizitată anual de oameni din întreaga lume. Muzeul din cadrul complexului oferă tururi ghidate, iar biletul de intrare costă 8 euro. Contrastul este și mai puternic dacă ne uităm la marile orașe din Germania.

În Berlin, criza locuințelor a atins un nivel critic, cu chirii care au crescut accelerat într-un timp foarte scurt. Orașul, odinioară cunoscut drept „sărac, dar sexy”, a ajuns astăzi una dintre cele mai tensionate piețe imobiliare din lume.

