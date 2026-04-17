În acest weekend, o piesă rară și încărcată de istorie va fi scoasă la licitație. Este vorba despre o vestă de salvare purtată de o supraviețuitoare a naufragiului de pe Titanic. Evenimentul este descris de organizatori drept o oportunitate „o dată într-o generație”, informează .

Cum ajunge o vestă de salvare să valoreze sute de mii de lire

Povestea din spatele acestui îl transformă într-o piesă de colecție cu o încărcătură emoțională uriașă. Vesta, purtată de Laura Mabel Francatelli, este estimată la o valoare cuprinsă între 250.000 și 350.000 de lire sterline. Ea reprezintă singurul exemplar de acest tip, asociat direct unui supraviețuitor, scos la licitație de .

În 1912, Titanicul pleca în voiajul său inaugural ca fiind cea mai mare și mai luxoasă navă de pasageri din lume, considerată practic imposibil de scufundat. Totul s-a schimbat dramatic în noaptea de 14 aprilie, când vasul a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord și s-a scufundat în mai puțin de trei ore, lăsând în urmă peste 1.500 de victime.

Francatelli călătorea la clasa întâi alături de creatoarea de modă Lucy Duff Gordon și soțul acesteia, Cosmo Duff Gordon. Ea a avut norocul să urce în barca de salvare numărul unu și să scape cu viață dintr-o tragedie care avea să rămână una dintre cele mai cunoscute din istorie.

De ce este această vestă considerată un obiect unic în lume

Mult mai mult decât un simplu artefact, această vestă de salvare spune o poveste care încă impresionează după mai bine de un secol. Estimată între 339.000 și 474.000 de dolari, piesa are o valoare impresionantă. Vesta este semnată de Laura Mabel Francatelli și de alți supraviețuitori salvați în aceeași barcă, ceea ce îi crește semnificativ valoarea istorică și emoțională.