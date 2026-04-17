Pare un obiect obișnuit, dar valorează o avere. Vestă de salvare de pe Titanic, scoasă la licitație

Ana Beatrice
17 apr. 2026, 12:29
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cum ajunge o vestă de salvare să valoreze sute de mii de lire
  2. De ce este această vestă considerată un obiect unic în lume

În acest weekend, o piesă rară și încărcată de istorie va fi scoasă la licitație. Este vorba despre o vestă de salvare purtată de o supraviețuitoare a naufragiului de pe Titanic. Evenimentul este descris de organizatori drept o oportunitate „o dată într-o generație”, informează CNN.

Cum ajunge o vestă de salvare să valoreze sute de mii de lire

Povestea din spatele acestui obiect rar îl transformă într-o piesă de colecție cu o încărcătură emoțională uriașă. Vesta, purtată de Laura Mabel Francatelli, este estimată la o valoare cuprinsă între 250.000 și 350.000 de lire sterline. Ea reprezintă singurul exemplar de acest tip, asociat direct unui supraviețuitor, scos la licitație de Henry Aldridge & Son.

În 1912, Titanicul pleca în voiajul său inaugural ca fiind cea mai mare și mai luxoasă navă de pasageri din lume, considerată practic imposibil de scufundat. Totul s-a schimbat dramatic în noaptea de 14 aprilie, când vasul a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord și s-a scufundat în mai puțin de trei ore, lăsând în urmă peste 1.500 de victime.

Francatelli călătorea la clasa întâi alături de creatoarea de modă Lucy Duff Gordon și soțul acesteia, Cosmo Duff Gordon. Ea a avut norocul să urce în barca de salvare numărul unu și să scape cu viață dintr-o tragedie care avea să rămână una dintre cele mai cunoscute din istorie.

De ce este această vestă considerată un obiect unic în lume

Mult mai mult decât un simplu artefact, această vestă de salvare spune o poveste care încă impresionează după mai bine de un secol. Estimată între 339.000 și 474.000 de dolari, piesa are o valoare impresionantă. Vesta este semnată de Laura Mabel Francatelli și de alți supraviețuitori salvați în aceeași barcă, ceea ce îi crește semnificativ valoarea istorică și emoțională.

Vesta bej este realizată cu 12 buzunare din pânză umplute cu plută. Aceasta este completată de suporturi pentru umeri și curele laterale, așa cum era conceput echipamentul de salvare la începutul secolului XX. Obiectul face parte dintr-o licitație mai amplă dedicată White Star Line și  naufragiului de pe Titanic. Evenimentul este organizat în acest weekend de Henry Aldridge & Son.

Andrew Aldridge, directorul casei de licitații, descrie vesta drept unul dintre cele mai emblematice obiecte scoase vreodată la vânzare. Acesta subliniază că este singura vestă provenită de la un supraviețuitor oferită vreodată colecționarilor. Într-un mesaj transmis presei, el a amintit că fiecare dintre cele peste 2.200 de persoane aflate la bord avea propria poveste. Totodată, a evidențiat că astfel de obiecte reușesc să păstreze vie memoria acelor destine.

Vesta este vândută acum de un colecționar care a decis că este momentul să o lase mai departe. Aceasta a fost expusă anterior în locuri simbolice precum Titanic Belfast și Muzeul Titanic din Pigeon Forge, Tennessee.

