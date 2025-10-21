Permisul de conducere va fi obținut după noi reguli, ca urmare a unei revizuiri adoptată în Parlamentul European. Noile îi vizează pe șoferii începători, dar și pe cei profesioniști.

Reguli noi pentru permisul de conducere

Parlamentul European a aprobat o reglementare prin care vor fi revizuite normele europene privind permisul de conducere. Noile reguli vor impune schimbări pentru și pentru cei profesioniști. Totodată, modificările au în vedere tranziția la pemisele în format digital, după cum au transmis oficialii de la Bruxelles.

Printre schimbările vizate de Parlamentul European este și o perioadă de probă, de minimum doi ani, pentru șoferii începători. În această perioadă de timp, ei vor trebui să respecte reguli mai stricte legate de consumul de alcool, purtarea centurii de siguranță și utilizarea sistemelor de protecție pentru copii.

Conform noilor reglementări, permisul de conducere va putea fi obținut la 17 ani. Acești șoferi vor avea voie să circule, până la împlinirea vârstei de 18 ani, doar însoțiți de un șofer cu experiență.

La examenul pentru obținerea permisului auto, examinatorii vor pune un accent mai mare pe recunoașterea situațiilor periculoase pentru pietoni, copii, bicicliști. De asemenea, șoferii vor trebui să folosească corect sistemele de asistență la volan.

Care sunt noile termene de valabilitate pentru permise

Prin reglementarea adoptată de Parlamentul European, permisul de conducere pentru autoturisme va avea o valabilitate de 15 ani. Pe de altă parte, cel profesionist, pentru camioane și autobuze va avea o valabilitate de cinci ani. De asemenea, actul de reglementare prevede reducerea acestei perioade, în anumite situații.

Șoferii vor fi supuși unor controale medicale care vor include testarea vederii și evaluarea sănătății cardiovasculare.

De asemenea, Parlamentul European propune ca , precum conducerea sub influența alcoolului sau implicarea în accidente mortale, să fie recunoscute și aplicate la nivel transfrontalier.

Permisul de conducere digital, valabil pe telefon

Potrivit proiectului de reglementare adoptat de Parlamentul European, statele UE vor introduce permisul de conducere digital. Acest document va putea fi accesat direct de pe telefonul mobil. Deținerea unui permis digital nu implică și renunțarea la documentul pe suport fizic.

Raportoarea Parlamentului European pentru actul normativ privind permisele auto a fost Jutta Paulus. Aceasta a afirmat că noile reguli vor face ca profesiile din transporturi să fie mai atractive și vor contribui la creșterea siguranței pentru pietoni și bicicliști.

Noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în . Pe de altă parte, statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a le introduce în legislația națională.