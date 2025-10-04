B1 Inregistrari!
Alegerile parlamentare din Cehia au fost câștigate de partidul miliardarului Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban

Alegerile parlamentare din Cehia au fost câștigate de partidul miliardarului Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban

Traian Avarvarei
04 oct. 2025, 22:14
Alegerile parlamentare din Cehia au fost câștigate de partidul miliardarului Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban
Partidul lui Andrej Babis, ANO, a câștigat alegerile parlamentare din Cehia. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Alegerile parlamentare din Cehia au fost câștigate de ANO, partidul miliardarului Andrej Babis, crescând temerile că nou guvern va pune bețe în roate Uniunii Europene și va stopa sprijinul pentru Ucraina.

Ce a declarat Babis după ce a câștigat alegerile

După numărarea voturilor din 99% dintre circumscripții, ANO, partidul lui Babis, are 34,7%, iar pe locul 2 e Spolu, cu 23,2%.

Astfel, ANO e pe cale să înlocuiască actualul guvern de centru-dreapta condus de premierul Petr Fiala. De altfel, Fiala și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe Babis pentru victorie. Preşedintele Petr Pavel, care trebuie să numească noul premier, ar urma să înceapă chiar de duminică discuţiile cu șefii partidelor parlamentare.

Andrej Babis a spus în fața susținătorilor săi că ANO va încerca să formeze un guvern cu un singur partid, dar va discuta cu două partide mici, inclusiv cu SPD, de extremă dreapta, deoarece ANO nu are majoritate absolută.

El a respins acuzațiile că va accentua diviziunile în UE și NATO.

„Noi vrem să salvăm Europa şi suntem clar pro-europeni şi pro-NATO”, a spus Babis, potrivit Reuters.

De ce Andrej Babis e considerat un personaj controversat

Andrej Babis, miliardar și fost premier, este un aliat al prim-ministrului ungar Viktor Orban în grupul europarlamentar „Patrioţii pentru Europa” și a promis că va diminua ajutorul pentru Ucraina.

El a anunțat deja că va pune capăt „iniţiativei cehe” care a cumpărat milioane de cartuşe de artilerie pentru Ucraina, cu finanţare de la occidentali.

Acuzat de mai multe fapte de corupție, miliardarul Babis a respins mereu acuzațiile, spunând că e o țintă politică. Într-un proces, el a fost găsit nevinovat şi achitat de acuzaţiile de fraudă cu subvenţii europene.

În timpul campaniei electorale, Andrej Babis a promis creșteri de salarii și pensii.

