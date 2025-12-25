George Petrică, un sudor român stabilit în Spania, a povestit pe TikTok ce experiență a avut cu un angajator și i-a sfătuit pe oameni, mai ales pe cei cu adevărat profesioniști, să nu accepte salariile de mizerie.

Ce salariu i s-a oferit lui George

George a locuit 20 de ani în Valladolid, apoi s-a mutat în Mallorca și de acolo și-a povestit pățania.

„Ieri îmi sună telefonul și mă sună să-mi ofere de lucru, pentru că sunt băgat pe Infojobs. Încep să-mi spună că mi-au văzut CV-ul și că li se potrivește total profilul meu.

Începe să-mi ceară o grămadă de lucruri: că trebuia să călătoresc, că trebuia să mănânc pe afară, ture ciudate și tot. Atunci îi zic: «Bine, bine, cât?»

Îmi zic douăzeci și ceva de mii de euro brut și eu deja știu că asta e minimul. Îi întreb cât ar veni pe lună și îmi spun 1.800 de euro, fără plățile suplimentare. Atunci îmi dau seama că îmi oferă minimul din minimul care se plătește. Și ei recunosc că e salariul minim legal. Atunci, ce îmbunătățire o să existe?

Băieți, cei care știți deja să munciți și aveți deja o anumită experiență, nu acceptați mizeriile astea. Când mi-au concretizat pe oră, mi-au zis: «10 euro brut». Dar ce-mi spui?”, a povestit George, potrivit .

„Cei care plătesc cel mai puțin sunt cei care exploatează cel mai mult”

El i-a sfătuit apoi pe colegii de breaslă să nu accepte „mizeriile” salariale.

„Dacă ești profesionist și accepți să iei minimul stabilit de lege, care e o mizerie, o să crezi că, dacă iei mai puțin, o să muncești mai puțin. Minciună: . Te înconjori de oameni care vor fi tot timpul până peste cap și, în plus, probabil nici nu vor fi profesioniști, sunt oameni care acceptă fiindcă n-au de ales. Și, în al treilea rând, dacă tu accepți, înseamnă că nu te valorizezi”, a mai susținut George Petrică, într-un clip pe TikTok.