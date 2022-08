Pățania unui turist român din Grecia care a stricta elicea unei bărci: „Omul îți pune în față un contract standard, pe care nu-l citești, evident...”

O vacanță se poate transforma rapid într-o experiență neplăcută dacă nu ești atent. Un turist român le-a vorbit conaționalilor despre pățania sa și a oferit câteva sfaturi utile, pe un grup de profil, ca să nu pățească și alte persoane ceea ce i s-a întâmplat lui.

Ce a pățit turist român din Grecia care a stricta elicea unei bărci

„INFO util: in cazul in care vreți să închiriați bărci cu motor, să fiți atenți la următoarele: când iei barca, omul îți pune in față un contract standard, pe care nu-l citești, evident. În acel contract e stipulat cât trebuie să plătești pentru fiecare daună adusă bărcii, dar, mai ales, e scris că trebuie să plătești 100€ pentru fiecare zi în care barca e în reparații. Am pățit-o azi, am bulit elicea unei bărci. Ei spun ca nu au piesele, că trebuie să le comande și orice comanda in Grecia durează 7 zile.

Am verificat, așa e, la soarele ăsta orice mizerie comanzi online, aici vine după 7 zile (nu vă mai enervați la reclamele livratorilor români, aparent sunt speed of light). Așa că îți mai cer 700€ peste prețul pieselor, care e oricum dublu față de ce găsești pe net. Înainte să semnați contractul, negociați cu omul legat de posibila plata a daunelor cauzate de nefolosirea bărcii.

Trebuia să plătesc 120€ și m-am trezit cu o gaură de 1000, asta după negocieri serioase, de la 1400. Sfat- căutați pe net cât costa piesa, pe o elice mi-au cerut 250€, pe un site din Constanța am găsit-o la 90. Ajută la negociere”, a scris un utiliator pe grupul de Facebook „Vacante in Grecia: info utile”.