Vladimir Mihailovici Gundiaiev, recunoscut la nivel internațional ca Patriarhul Chiril, este liderul religios al Bisericii Ortodoxe Ruse și fost agent KGB, potrivit studiilor recente, ce a reușit să acumuleze o avere imensă.

Gundiaiev este considerat unul dintre aliații apropiați ai lui Putin, ce consideră noua politică a Rusiei de promovare a terorismului ca fiind un „miracol al lui Dumnezeu”.

În anul 2018, un studiu ce poartă numele de „Fișierele Mihailov: Patriarhul Chiril și KGB” a fost publicat de istoricul Felix Corley. În cadrul acestei analize s-a demonstrat că în viața sa anterioară Gundiaiev obișnuia să fie un agent KGB.

Pekka Kallioniemi este un cercetător finlandez care se ocupă cu investigații din surse deschise și combatarea fake-news-ului, iar recent acesta a analizat mai multe informații legate de liderul ortodox care continuă să treacă cu vederea faptele lui Putin.

„Gundiaiev, care spune adesea că oamenii religioși ar trebui să ducă o viață modestă, este miliardar – averea sa este estimată la aproximativ 4 miliarde USD. El deține un iaht și mai multe proprietăți imobiliare de lux în jurul Rusiei.

Îi place să-și petreacă vacanțele într-un palat din Gelendjik, o stațiune rusească de lux la Marea Neagră. Proprietatea este estimată la o valoare de aproximativ 250 de milioane de euro. Vladimir nu este prea pasionat de conservarea naturii: în timpul construcției au fost tăiate mai multe hectare de pădure, inclusiv o specie rară de pin”, a dezvăluit cercetătorul finlandez.

