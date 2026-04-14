Acasa » Externe » Pedro Sánchez promite statut legal pentru sute de mii de migranți. Cine poate aplica și până când

14 apr. 2026, 23:54
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Eduardo Parra
Cuprins
  1. De ce a luat guvernul această decizie
  2. Cine poate solicita permisul de ședere
  3. Cum văd beneficiarii această oportunitate
  4. De ce contestă opoziția programul

Guvernul condus de Pedro Sánchez a aprobat o măsură majoră care oferă statut legal pentru aproximativ 500.000 de migranți fără documente. Decizia a deschis imediat o dezbatere intensă între susținătorii integrării și criticii politicii de imigrație.

De ce a luat guvernul această decizie

Premierul spaniol a explicat că măsura urmărește „recunoașterea realității a aproape jumătate de milion de oameni care fac deja parte din viața noastră de zi cu zi”. Pedro Sánchez consideră că legalizarea lor poate aduce ordine într-o zonă gri a economiei și a muncii. Totodată, statul ar urma să colecteze mai multe taxe și contribuții.

„Recunoaștem drepturi, dar cerem în același timp și obligații. Cei care fac deja parte din viața noastră de zi cu zi să o facă în condiții de egalitate, contribuind la susținerea țării noastre și a modelului nostru de conviețuire. Astăzi, din nou, mă simt mândru că sunt spaniol”, a scris Sánchez pe rețeaua X. 

Premierul a insistat că Spania are nevoie de forță de muncă într-o societate afectată de îmbătrânirea populației. El a invocat și trecutul emigranților spanioli plecați cândva după oportunități.

Cine poate solicita permisul de ședere

Planul guvernamental oferă un permis de ședere valabil un an, cu posibilitatea de reînnoire ulterioară. Cererile pot fi depuse între 16 aprilie și sfârșitul lunii iunie. Solicitanții trebuie să demonstreze că au locuit deja cinci luni în Spania și să aibă cazier curat. Autoritățile vor astfel să filtreze accesul în program.

Think-tank-ul Funcas estimează că în Spania trăiesc aproximativ 840.000 de migranți fără acte. Cei mai mulți provin din state latino-americane.

Cum văd beneficiarii această oportunitate

Pentru mulți migranți, legalizarea înseamnă acces la muncă stabilă și la servicii esențiale. Ricardo, designer grafic bolivian, spune că lipsa documentelor i-a blocat cariera.

„Această măsură va ajuta foarte mulți oameni, oferindu-le acces la muncă și la o calitate mai bună a vieții. Înseamnă, de asemenea, mai mulți bani pentru statul spaniol și mai mulți lucrători disponibili legal pentru angajatori”, a declarat Ricardo, potrivit Antena3.

De ce contestă opoziția programul

Partidul Popular promite să încerce blocarea planului și susține că acesta recompensează migrația ilegală. Conservatorii afirmă că nu 500.000, ci aproape un milion de persoane ar putea aplica.

Formațiunea a catalogat proiectul drept „revoltător”, în timp ce Biserica Catolică și-a exprimat sprijinul. Disputa apare într-un moment în care alte state europene înăspresc controalele la frontieră.

