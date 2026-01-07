B1 Inregistrari!
Externe » „Problema nu e moneda, ci suma primită". Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor

„Problema nu e moneda, ci suma primită”. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor

Ana Maria
07 ian. 2026, 11:52
Problema nu e moneda, ci suma primită. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Pensionarii din Bulgaria, revoltați. Ce măsuri de securitate au fost luate pentru perioada de plată
  2. Pensionarii din Bulgaria, revoltați. Cum s-au organizat la cozi și care sunt reacțiile lor
  3. Ce spun reprezentanții băncilor despre procesul de plată
  4. Ce provocări au întâmpinat pensionarii și comercianții după trecerea la euro

Pensionarii din Bulgaria, revoltați. Plățile pensiilor în euro a generat aglomerații semnificative la oficiile poștale din întreaga țară. S-au format cozi uriașe. Peste 2 milioane de pensionari primesc pentru prima dată banii în moneda europeană, dintre care peste 60% beneficiază de transferuri bancare, iar restul se bazează pe plata prin poștă, conform informațiilor furnizate de Novinite.

Pensionarii din Bulgaria, revoltați. Ce măsuri de securitate au fost luate pentru perioada de plată

Pentru a menține ordinea, Ministerul de Interne de la Sofia a intensificat prezența poliției în zonele din jurul oficiilor poștale și băncilor. Suplimentar, Jandarmeria asigură sprijin în localitățile mai mici și izolate. Ofițerii sunt pregătiți să intervină și să ofere asistență cetățenilor dacă este cazul.

Pensionarii din Bulgaria, revoltați. Cum s-au organizat la cozi și care sunt reacțiile lor

În orașe precum Burgas, pensionarii au venit chiar cu 40-50 de minute înainte de deschiderea oficiilor poștale, obișnuiți cu ritmul tradițional de plată. În timp ce unii s-au declarat obișnuiți cu moneda euro și nu au avut emoții, alții au criticat valorile reduse ale pensiilor, subliniind că problema nu este moneda, ci suma primită. Totodată, există și pensionari care văd adoptarea euro ca pe o schimbare pozitivă, considerând că acest pas trebuia făcut mai devreme.

Ce spun reprezentanții băncilor despre procesul de plată

Lilyana Dragova, manager regional al Postbank, a explicat că „plățile ar putea fi puțin mai lente, deoarece este prima dată când pensiile sunt plătite în euro și mulți oameni operează cu noile bancnote pentru prima dată.” Cu toate acestea, ea a asigurat că toți clienții sunt deserviți și că perioada de plată se întinde pe zece zile, cu cele mai mari aglomerații în primele trei-patru zile.

Ce provocări au întâmpinat pensionarii și comercianții după trecerea la euro

La Montana, cozile au fost la fel de mari încă de dimineață, în fața Oficiului Poștal Central, care deservește peste 3.500 de pensionari. În timp ce mulți pensionari au apreciat serviciile ca fiind rapide și organizate, unii și-au exprimat incertitudinea legată de sumele exacte în euro. Toate pensiile sunt convertite la cursul fix de 1,95583 leva pentru 1 euro, iar pensionarii pot solicita extrase de cont în euro gratuit de la Institutul Național de Securitate Socială.

Pe de altă parte, comercianții nu au fost pregătiți pentru schimbare: Clienților care au vrut să plătească în moneda europeană fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

Prețurile la produse de bază au fluctuat, iar temerile legate de creșterea costurilor și pierderea independenței monetare au alimentat proteste susținute de partide naționaliste împotriva aderării Bulgariei la zona euro.

