Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul

Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul

Ana Maria
07 dec. 2025, 12:48
Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Cuprins
  1. Ce spune Pentagonul, este realist termenul limită stabilit de SUA?
  2. Ce spune Pentagonul, ce impact va avea această schimbare asupra NATO
  3. Cum reacționează NATO și oficialii americani
  4. Ce înseamnă capabilitățile de apărare convențională

Statele Unite (Pentagonul) au transmis Europei o solicitare clară, și anume, să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare convențională ale NATO. Această cerere a fost făcută de reprezentanți ai Pentagonului către diplomați europeni în cadrul unei întâlniri la Washington, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Apărarea convențională se referă la protecția împotriva amenințărilor militare care nu implică arme de distrugere în masă.

Ce spune Pentagonul, este realist termenul limită stabilit de SUA?

Timpul scurt impus de Washington a stârnit dubii în rândul unor oficiali europeni, care consideră nerealistă preluarea integrală a responsabilităților până în 2027. Această situație vine după decizia SUA de a-și retrage o parte din trupele staționate în Europa de Est, inclusiv în România. Nu este clar dacă acest plan va influența și funcționarea scutului antirachetă de la Deveselu, un element-cheie al apărării NATO, construit de SUA, dar integrat acum în sistemul convențional.

Ce spune Pentagonul, ce impact va avea această schimbare asupra NATO

Mutarea responsabilităților de apărare convențională de la Statele Unite către Europa ar putea schimba fundamental colaborarea transatlantică, notează Reuters.

De asemenea, reprezentanţii Pentagonului au avertizat că, dacă termenul de 2027 nu va fi respectat, SUA ar putea reduce implicarea în anumite mecanisme de coordonare NATO.

Cum reacționează NATO și oficialii americani

Un oficial NATO a confirmat că membrii europeni și-au intensificat eforturile pentru securitatea continentului, dar a evitat să confirme termenul impus de SUA.

“Aliaţii au recunoscut nevoia de a investi mai mult în apărare şi de a muta povara privind apărarea convenţională” de la SUA către Europa, a precizat un reprezentant al NATO.

În paralel, unele voci din Congresul american își exprimă îngrijorarea față de mesajul Pentagonului, iar dezbaterile privind rolul militar al SUA în Europa continuă, mai ales în contextul strategiei recente care poziționează UE ca un adversar al Washingtonului.

Ce înseamnă capabilitățile de apărare convențională

Aceste capabilități includ o gamă largă de resurse non-nucleare, de la trupe și arme, până la servicii de intelligence și rachete. Nu este clar dacă termenul 2027 reflectă poziția oficială a administrației Trump sau doar opiniile unor factori din Pentagon. Cert este că această discuție deschide un nou capitol în modul în care Europa și SUA își vor împărți responsabilitățile de securitate în viitor.

