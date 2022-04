„Pentru copii”, mesajul care apare pe o rachetă folosită la atacul din gara Kramatorsk

„Pentru copii” este mesajul care apare pe una dintre din Kramatorsk. În urmă cu puțin timp, gara din Kramatorsk, folosită pentru evacuarea civililor, a fost lovită de două rachete rusești. Atacul s-a soldat cu nenumărate victime.

După sosirea echipelor de salvare, s-a constat că cel puțin 30 de persoane au murit și aproximativ 100 au fost rănite, potrivit

Mesajul de pe o rachetă rusească

Un segment al rachetei care a ucis zeci de civili în Kramatorsk era inscripționat „за детей” ( „Za ditii” , trad. „pentru copii/în numele copiilor”). Mai multe persoane au speculat că mesajul ar putea însemna o răzbunare în numele copiilor.

Alții au estimat că aceste cuvinte ar putea fi atribuite propagandei de la Kremlin, pentru a justifica acțiunea militară din Ucraina. Deși Rusia a informat, în această dimineață, cu privire la „atacuri de mare precizie asupra unor gări” din Ucraina, Kramatorskul nu a fost menționat.

Another angle of the Tochka-U missile used in today railway station attack, with the words „For the (our) Children” written on the side. These are guided missiles, it’s hard to see that this wasn’t a deliberate attack on a known evacuation site. — Eliot Higgins (@EliotHiggins)

Also note that the initial source of the Russian(!) attack also works for Russian state news channel “Pervoi Kanal“. So nobody should claim, ANNA and their staff in occupied Ukraine are no official mouthpieces for the Putin regime. — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke)

Last but not least: Reading people interpret «за детей» as if the attackers wanted to revenge children, “killed by Ukraine”.

The reality is much worse. Russian nazi-like propaganda portrays the war in general as “for the children” as if 🇺🇦 must die, so Russian children can live. — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke)

In relation to the attack in , it’s worth noting that the Russian MoD stated today that they used „high-precision air-based missiles” to target Pokrovsk, Slavyansk and Barvenkovo railway stations. — Nick Waters (@N_Waters89)

Gara folosită pentru evacuarea civilior, lovită de 2 rachete rusești

Guvernatorului din regiunea Donețk a postat pe Telegram , unde se pot observa civili zăcând pe jos, printre bagaje.

„Polițiștii și salvatorii raportează zeci de morți și răniți. Mii de oameni se aflau la stație în timpul loviturii cu rachete, deoarece locuitorii din regiunea Donețk sunt evacuați în regiuni mai sigure din Ucraina”, a scris Pavlo Kirilenko.

„Rușii ştiau bine unde ţintesc şi ce vor: voiau să ia ostatici cât mai mulţi oameni paşnici, voiau să distrugă tot ceea ce e ucrainean. Federația Rusă este o țară de răufăcători și criminali”, se mai arată în mesajul lui Pavlo Kirilenko.