Un caz neobișnuit a stârnit curiozitate la granița dintre Polonia și Ucraina. Un bărbat de 62 de ani a încercat să treacă frontiera folosind un document vechi de zeci de ani: un permis de conducere emis pe vremea Uniunii Sovietice. Incidentul a avut loc la punctul de trecere din Malhowice, pe 10 octombrie.

Ce au descoperit polițiștii de frontieră

Verificarea actelor a arătat că permisul de conducere prezentat nu mai este valabil. Conform legislației, documentele emise de URSS nu pot fi folosite pentru conducerea vehiculelor. Uniunea Sovietică nu a fost parte la Convenția de la Viena privind regulile de circulație rutieră.

Polițiștii de frontieră au raportat imediat cazul autorităților competente. Situația a ridicat întrebări despre câți mai folosesc încă permise vechi, rămase din perioada sovietică. Cazul bărbatului de 62 de ani a fost transmis poliției, care a început procedura de sancționare. Instanța va decide ce măsuri se vor aplica, în funcție de gravitatea faptei, raportează Libertatea.ro.

Ce cazuri similare au mai existat

Autoritățile au raportat și alte situații de acest fel. În Gdynia, un alt cetățean ucrainean a fost oprit în trafic după ce a depășit limita de viteză. Polițiștii au descoperit că și el deținea un emis în perioada Uniunii Sovietice.

Documentul era expirat de aproape 25 de ani, iar bărbatul nu avea voie să conducă. Pentru depășirea vitezei, a fost amendat cu 800 de zloți, echivalentul a aproximativ 160 de euro. În plus, cazul a fost trimis în instanță pentru alte sancțiuni. Totuși, cea mai gravă parte a incidentului a fost lipsa unui permis valabil. Cazul a fost trimis în instanță, iar șoferul riscă sancțiuni suplimentare.

Astfel de episoade demonstrează importanța verificării actelor, mai ales în contextul controalelor tot mai stricte la frontierele europene.

Potrivit , de la începutul lui 2025 peste 2.500 de documente false au fost identificate de Garda de Frontieră Poloneză, dintre care mai mult de 600 erau permise de conducere contrafăcute. În trecerea prin Malhowice, polițiștii au descris situația drept un eveniment rar, care a stârnit surpriză și admirație pentru natura sa neobișnuită.