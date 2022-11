Peru: Accident aviatic pe pistă. Avionul a luat foc după ciocnirea cu o mașină de pompieri (VIDEO)

Accident aviatic pe o pistă din Peru. Un avion a lovi o mașină pompieri în timp ce decola de pe aeroportul din Capitala Lima. Doi pompieri au murit în urma incidentului, iar un altul în vârstă de 31 de ani se află în stare critică. 20 de pasageri au fost răniți, însă toți cei de la bord au supraviețuit.

Avionul Latam Airlines s-a ciocnit cu autoutilitara pe Aeroportul Internațional Jorge Chávez din capitala Lima. Un videoclip postat pe rețelele sociale arată ciocnirea de pe pistă, cu avionul luând foc și fumegând în timp ce se oprește la sol.

After watching this….(my opinion) fire service are doing a drill and communication has somehow broken down 🤷🏻‍♂️

