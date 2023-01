Peru închide Machu Picchu pe termen nedeterminat din cauza protestelor care cutremură țara (VIDEO)

Autoritățile din Peru au închis celebrul sit arheologic Machu Picchu pe termen nederminat din cauza protestelor împotriva președintei țării, Dina Boluarte, potrivit .

Guvernul din Peru susține că a decis să închidă faimosul complex arheologic pentru a-i proteja pe turiști și pe cetățeni.

Sute de oameni, majoritatea străini, sunt în prezent blocați în regiune din cauza protestelor. Zeci de persoane au fost ucise de-a lungul lunilor de manifestații, care au izbucnit odată cu înlăturarea din funcție a fostului președinte, Pedro Castillo.

Demonstrațiile au perturbat serviciile de transport public, iar joi au dus la suspendarea liniilor feroviare care duc spre situl incaș.

În decembrie, autoritățile au fost nevoite să intervină pentru a salva sute de turiști care rămăseseră blocați de zile întregi.

Machu Picchu este o citadelă incașă din secolul XV, aflată în Anzi, care în 2007 a fost inclusă între Cele șapte noi minuni ale lumii.

Ministerul peruan al culturii a precizat că biletele deja achiziționate vor putea fi folosite timp de o lună după încheierea protestelor, însă cumpărătorii pot opta și pentru a-și lua banii înapoi.

Protestatarii din Peru solicită organizarea unei noi runde de alegeri și demisia președintei Dina Boluarte, care până acum a refuzat să facă un pas în spate. Totodată, ei cer eliberarea fostului președinte, Pedro Castillo, care se află la închisoare și este acuzat de rebeliune și conspirație.

BREAKING 🇵🇪 : closes famed tourist site due to protests: official

Hundreds of foreign tourists are unable to leave Machu Picchu in southeastern Peru due to the effects of protests in the country, Foreign Trade & Tourism Minister Luis Elguero said

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn)