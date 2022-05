Peste 13.000 de locuitori din Beijing au fost scoși din case la miezul nopții și băgați în carantină: „Este exact la fel ca în Shanghai” (FOTO)

Peste 13.000 de locuitori ai unui complex rezidențial din Beijing au scoși cu forța din case la miezul nopții, după ce au fost descoperite 26 de cazuri de infectare cu Covid-19. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele de socializare, aceștia au fost transportați, deși testați negativ, l .

China urmează politica „zero Covid”, care include închiderea granițelor, teste la scară largă, izolarea orașelor întregi și carantine forțate pentru cazurile de contact. Beijingul se confruntă cu cel mai mare focar de contaminare de la începutul pandemiei, potrivit

„Experții au decis că toți locuitorii din Nanxinyuan vor fi puși în carantină de la miezul nopții de 21 mai, timp de șapte zile”, se arată într-un anunț al autorităților sanitare din districtul Chaoyang. „Vă rugăm să cooperați sau vă veți confrunta cu consecințe legale”, au adăugat aceștia.

Fotografiile de pe rețelele de socializare au arătat sute de oameni stând la coadă bagajele pentru a se urca în autocare. „Unii dintre noi au fost închiși timp de 28 de zile din 23 aprilie și toți am fost testați negativ de atunci”, s-a plâns un rezident pe Weibo.

„Mulți dintre vecinii mei sunt în vârstă sau au copii mici”. Locuitorilor li s-a cerut să-și împacheteze hainele și lucrurile necesare și li s-a spus au spus că locuințele lor vor fi igienizate.

Residents of Nanxinyuan compound in SE Beijing were told to pack essential belongings and cooperate, otherwise they would „bear all the corresponding legal consequences”. Weibo photos show residents queueing with luggage to board coaches, w/ one describing it as a „wartime scene”

— Laurie Chen (@lauriechenwords)