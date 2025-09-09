B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Peste 20 de oameni au fost uciși în timp ce așteptau să-și ridice pensia. „Acesta este terorism pur”

Peste 20 de oameni au fost uciși în timp ce așteptau să-și ridice pensia. „Acesta este terorism pur”

Ana Maria
09 sept. 2025, 15:59
Peste 20 de oameni au fost uciși în timp ce așteptau să-și ridice pensia. „Acesta este terorism pur”
Sursa foto: Pixabay.com

Un atac rusesc în Donețk a provocat o tragedie de proporții. Forțele ruse au lovit cu o bombă aeriană satul Yarova, situat în apropiere de Sloviansk, ucigând cel puțin 21 de civili și rănind alți 21. Atacul a avut loc la prânz, în jurul orei 12:30, chiar în timp ce localnicii își primeau pensiile.

Cuprins

  • Cum a reacționat președintele Volodimir Zelenski?

  • Ce spun autoritățile locale despre victime și momentul atacului?

  • De ce este satul Yarova o țintă vulnerabilă?

Cum a reacționat președintele Volodimir Zelenski, după ce peste 20 de oameni au fost uciși

Președintele Ucrainei a transmis un mesaj puternic pe rețeaua X, acuzând Rusia de crime împotriva umanității:

„O lovitură aeriană rusească brutală și sălbatică cu o bombă aeriană asupra așezării rurale Yarova din regiunea Donețk. Direct asupra oamenilor. Civili obișnuiți. Chiar în momentul în care se plăteau pensiile. Conform informațiilor preliminare, peste 20 de persoane au fost ucise. Nu există cuvinte…”

Zelenski a cerut un răspuns ferm din partea Statelor Unite, Europei și G20, subliniind că Rusia nu trebuie să scape nepedepsită pentru aceste atacuri.

Ce spun autoritățile locale despre victime și momentul atacului

Guvernatorul Donețkului, Vadym Filashkin, a confirmat bilanțul tragic: 21 de morți și 21 de răniți, potrivit Antena 3 CNN.

„Aceasta nu este o operațiune militară – acesta este terorism pur”, a declarat oficialul pe Telegram.

El a explicat că atacul a vizat direct civili aflați la coadă pentru a-și încasa pensiile, accentuând caracterul deliberat și criminal al bombardamentului.

De ce este satul Yarova o țintă vulnerabilă

Yarova este o așezare mică, aflată la aproximativ 20 de kilometri nord de Sloviansk și la doar 9 kilometri de zonele controlate de trupele ruse. Proximitatea față de linia frontului și poziția sa pe rutele rutiere locale o fac extrem de expusă atacurilor.

Imaginile difuzate de autorități arată trupuri neînsuflețite lângă o mașină a Poștei Ucrainene distrusă de explozie, confirmând amploarea tragediei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un bulldog francez, colegul de muncă al unui bărbat din China. Câinele adună PET-uri pentru stăpân şi câştigă bani
Externe
Un bulldog francez, colegul de muncă al unui bărbat din China. Câinele adună PET-uri pentru stăpân şi câştigă bani
Badantă româncă în Italia, concediată după o petrecere cu amantul în casa bătrânei de care trebuia să aibă grijă: „Erau amândoi goi, așa cum i-a făcut mama”
Externe
Badantă româncă în Italia, concediată după o petrecere cu amantul în casa bătrânei de care trebuia să aibă grijă: „Erau amândoi goi, așa cum i-a făcut mama”
Situație hilară: Locatarii unui imobil, exasperați că noaptea sună toate soneriile. Cine era ”vinovatul”
Externe
Situație hilară: Locatarii unui imobil, exasperați că noaptea sună toate soneriile. Cine era ”vinovatul”
Venezuela cheamă Crăciunul mai devreme. Anunțul președintelui Maduro
Externe
Venezuela cheamă Crăciunul mai devreme. Anunțul președintelui Maduro
Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
Externe
Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”
Externe
Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”
1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene
Externe
1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene
MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
Externe
MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
Documente privind Rețeaua Soroș în România / Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob: “Aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani”
Externe
Documente privind Rețeaua Soroș în România / Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob: “Aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani”
Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”
Externe
Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”
Ultima oră
15:55 - Pîslaru a povestit cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele din bani europeni: „Zbârnâie telefoanele. Promit voturi la alegeri”
15:26 - Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei / UPDATE: DNA confirmă descinderile la o „companie de stat”
15:20 - Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”
15:18 - Fenechiu: Cu siguranță că Bolojan va demisiona dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
14:55 - Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
14:53 - O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie
14:34 - Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
14:31 - Ministrul Florin Manole: Nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare, nu e niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect (VIDEO)
14:13 - Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală
13:55 - Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)