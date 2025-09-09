Peste 20 de oameni au fost uciși în timp ce așteptau să-și ridice pensia. „Acesta este terorism pur”

Un în a provocat o tragedie de proporții. Forțele ruse au lovit cu o bombă aeriană satul Yarova, situat în apropiere de Sloviansk, ucigând cel puțin 21 de civili și rănind alți 21. Atacul a avut loc la prânz, în jurul orei 12:30, chiar în timp ce localnicii își primeau pensiile.

Președintele Ucrainei a transmis un mesaj puternic pe rețeaua X, acuzând Rusia de crime împotriva umanității:

„O lovitură aeriană rusească brutală și sălbatică cu o bombă aeriană asupra așezării rurale Yarova din regiunea Donețk. Direct asupra oamenilor. Civili obișnuiți. Chiar în momentul în care se plăteau pensiile. Conform informațiilor preliminare, peste 20 de persoane au fost ucise. Nu există cuvinte…”

Zelenski a cerut un răspuns ferm din partea Statelor Unite, Europei și G20, subliniind că Rusia nu trebuie să scape nepedepsită pentru aceste atacuri.

Ce spun autoritățile locale despre victime și momentul atacului

Guvernatorul Donețkului, Vadym Filashkin, a confirmat bilanțul tragic: 21 de morți și 21 de răniți, potrivit .

„Aceasta nu este o operațiune militară – acesta este terorism pur”, a declarat oficialul pe Telegram.

El a explicat că atacul a vizat direct civili aflați la coadă pentru a-și încasa pensiile, accentuând caracterul deliberat și criminal al bombardamentului.

De ce este satul Yarova o țintă vulnerabilă

Yarova este o așezare mică, aflată la aproximativ 20 de kilometri nord de Sloviansk și la doar 9 kilometri de zonele controlate de trupele ruse. Proximitatea față de linia frontului și poziția sa pe rutele rutiere locale o fac extrem de expusă atacurilor.

Imaginile difuzate de autorități arată trupuri neînsuflețite lângă o mașină a Poștei Ucrainene distrusă de explozie, confirmând amploarea tragediei.