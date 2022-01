Tragedie de proporții în New York: 19 morți și zeci de răniți după un incendiu izbucnit într-un bloc. Printre victime sunt și copii (VIDEO)

UPDATE: 19 persoane, inclusiv nouă copii, au murit în incendiul care a cuprins un duplex dintr-un bloc din Bronx, New York. Informația a fost confirmată oficial, transmite AP. Zeci de persoane au fost rănite. Focul nu s-a extins prea mult, dar fumul a fost cel care a făcut cele mai multe victime. Acesta s-a extins pe mai multe etaje în clădirea care are 19 niveluri.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Peste 60 de persoane au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit, duminică, într-un bloc din cartierul Bronx, din New York, informează abc7ny.com.

Incendiu de proporții într-un bloc din New York

Incendiul a izbucnit înainte de ora locală 11.00, într-un apartament duplex situat la etajul al treilea al clădiri cu 19 etaje.

Autoritățile au transmis că printre victime se numră și copii. Acestea se așteaptă la mai multe decese.

#NewYork#FDNY firefighters are currently battling a 5 alarm fire in the Bronx, reports say that 15 civilians are injured –⛑️⛑️ CPR in progress on numerus people including children. pic.twitter.com/87jQmm5NtW — RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) January 9, 2022

„Acesta va fi unul dintre cele mai mari incendii la care am fost martori în orașul New York în ultimii ani”, a declarat primarul Eric Adams.

Pompierii au ajuns la fața locului la 3 minute de la primul apel. Ei au găsit multe dintre victime sufocându-se pe holurile blocului, în vreme se fumul gros cuprindea tot mai multe etaje.

În total, cel puțin 63 de persoane au fost rănite, inclusiv: 32 cu răni ce le pun viețile în pericol, nouă în stare gravă și 22 cu răni ce nu le pun viețile în pericol.