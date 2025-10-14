B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Peștele crescut în laborator: revoluția alimentară care ar putea ajunge pe mesele europenilor până în 2030

Peștele crescut în laborator: revoluția alimentară care ar putea ajunge pe mesele europenilor până în 2030

Ana Beatrice
14 oct. 2025, 15:13
Peștele crescut în laborator: revoluția alimentară care ar putea ajunge pe mesele europenilor până în 2030
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum este produs peștele crescut în laborator și cât de natural este
  2. Cine sunt pionierii europeni ai acestui tip de aliment
  3. Cât de repede va ajunge peștele crescut în laborator în farfuriile europenilor

Peștele crescut în laborator, un concept care părea science-fiction, ar putea ajunge în restaurantele europene în următorii cinci ani. Startup-uri din Belgia și Germania testează deja primele produse, iar Singapore ar putea fi prima țară cu lansare comercială. Companiile Bluu și Fishway dezvoltă somon, doradă și chiar caviar, cultivate din celule vii, într-un proces complet controlat.

Cum este produs peștele crescut în laborator și cât de natural este

Procesul de creare a unui pește crescut în laborator pornește de la recoltarea celulelor unui pește real, aflate într-un mediu nutritiv controlat. Celulele se multiplică și formează o masă combinată cu ingrediente vegetale, recreând textura și gustul originalului marin. „Preluăm celule animale reale, deci nu vorbim despre ceva vegan”, a declarat Cornelius Lahme, de la Bluu.

Un avantaj important este temperatura scăzută de cultivare. Celulele de pește se dezvoltă la temperatura camerei, fără consum mare de energie. „Carnea de mamifer trebuie cultivată la o temperatură de aproximativ 37 de grade, ceea ce consumă multă energie. Celulele de pește, în schimb, se dezvoltă bine și la temperatura camerei”, a explicat și Annelies Bogaerts, CEO al companiei belgiene Fishway, potrivit euractiv.com.

Cine sunt pionierii europeni ai acestui tip de aliment

Compania germană Bluu a fost fondată în 2020 și lucrează la somon și caviar crescut în laborator, planificate pentru Singapore în 2026. În Belgia, compania Fishway produce doradă și biban de mare și speră să obțină autorizarea Uniunii Europene până în 2027.

„Produsele noastre pot fi folosite, de exemplu, ca adaos la burgerii pe bază de plante pentru a îmbunătăți profilul nutrițional”, a precizat CEO-ul Annelies Bogaerts.

Startup-urile afirmă că nu vor să înlocuiască pescuitul tradițional, ci doar să completeze oferta existentă într-un mod sustenabil.

Cât de repede va ajunge peștele crescut în laborator în farfuriile europenilor

Experții estimează că peștele crescut în laborator ar putea deveni o alternativă viabilă până în 2030, dacă obține aprobările legislative.
Good Food Institute Europe estimează o piață globală de 510 miliarde de euro până în 2050, condusă de Asia-Pacific.

În prezent, SUA a aprobat deja somonul crescut în laborator, iar Europa avansează cu prudență în această direcție. Totuși, Franța, Austria și Italia se opun comercializării, susținând că ar afecta tradițiile alimentare și „modul de viață european”.

