Acasa » Externe » Secretarul american al Apărării distribuie un clip în care mai mulți pastori spun că femeile n-ar trebui să voteze și nici să aibă funcții (VIDEO)

Secretarul american al Apărării distribuie un clip în care mai mulți pastori spun că femeile n-ar trebui să voteze și nici să aibă funcții (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 16:44
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, și soția sa, Jennifer Rauchet. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a distribuit pe platforma X un clip în care mai mulți pastori susțin că femeile n-ar trebui să aibă dreptul să voteze și nici să dețină funcții în stat, Armată ori Biserică.

De precizat că Hegseth a fost implicat în mandatul său în mai multe scandaluri de scurgeri de informații. El n-are nicio performanță în domeniul Apărării, fiind numit în această funcție de  Donald Trump doar pentru că în trecut a fost jurnalist la Fox News, postul TV „de casă” al președintelui american.

Cuprins

  • Ce clip controversat a distribuit Pete Hegseth
  • Cum a fost apărat Pete Hegseth de instituția pe care o conduce

Ce clip controversat a distribuit Pete Hegseth

Sub titlul „Totul despre Hristos pentru toată viața”, Pete Hegseth a distribuit pe X un fragment din reportajul „Cruciada pentru dominația creștină în era Trump”, publicat recent de CNN, în care mai mulți pastori creștini conservatori vorbesc inclusiv despre rolul femeii în societate.

Videoclipul se axează pe viziunea lui Doug Wilson, unul dintre pastorii care a fondat Comunitatea Bisericilor Evanghelice Reformate (CREC) cu sediul în Idaho, scrie Le Figaro.

În fragmentul distribuit de Hegseth, pastorul spune că femeile nu ar trebui să voteze sau să aibă funcții în stat, Armată și Biserică. Clipul redă părerile similiare ale altor pastori:

În material apare și o adeptă CREC, alături de soțul ei, care spune „Mă supun lui”.

Doug Wilson mai susține că femeile aduc pe lume alți oameni, dar că „nu e nevoie de niciun talent pentru a te reproduce biologic”.

Întrebat despre o declarație a sa din ani ’90, când a spus că există „o relație afectuoasă între un sclav și stăpânul său”, Wilson a răspuns că nu și-a schimbat părerea: „Unii proprietari de sclavi erau oribili, dar alții erau oameni decenți”.

Pastorul a condamnat și relațiile dintre persoanele de același sex.

Cum a fost apărat Pete Hegseth de instituția pe care o conduce

Postarea lui Pete Hegseth a stârnit vii controverse. Unii au fost de acord cu pastorii din clip, în vreme ce alții s-au arătat stupefiați că secretarul Apărării promovează astfel de idei.

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a reacționat spunând că Hegseth e „un membru mândru al unei biserici” afiliate CREC și că „apreciază multe dintre învățăturile lui Wilson”.

