Acasa » Externe » Peter Magyar agită UE după victoria din Ungaria. Cum vrea să păstreze energia rusească: „Rusia și Ungaria vor rămâne aici"

Peter Magyar agită UE după victoria din Ungaria. Cum vrea să păstreze energia rusească: „Rusia și Ungaria vor rămâne aici”

Iulia Petcu
13 apr. 2026, 22:42
Peter Magyar agită UE după victoria din Ungaria. Cum vrea să păstreze energia rusească: „Rusia și Ungaria vor rămâne aici”
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. De ce surprind declarațiile noului premier
  2. Ce semnal trimite Budapesta către Bruxelles
  3. De ce depinde atât de mult Ungaria de Rusia

Noul lider politic al Ungariei, Peter Magyar, a transmis un mesaj care poate provoca tensiuni la Bruxelles. La prima conferință de presă după victoria electorală, el a spus că Budapesta va continua să caute cele mai ieftine surse de energie, inclusiv din Rusia.

De ce surprind declarațiile noului premier

Afirmațiile sale par să intre în contradicție cu promisiunile anterioare privind reducerea treptată a dependenței energetice față de Moscova până în 2035, scrie Euronews. În același timp, Uniunea Europeană încearcă să elimine importurile rusești până la finalul anului 2027.

Peter Magyar a explicat că realitatea geografică și interesele economice vor cântări decisiv în viitoarele decizii ale guvernului ungar.

„Nimeni nu poate schimba geografia. Rusia și Ungaria vor rămâne aici. Guvernul va procura țiței și gaze în cel mai ieftin și sigur mod posibil”, a declarat Magyar reporterilor.

Ce semnal trimite Budapesta către Bruxelles

Mesajul vine după plecarea de la putere a lui Viktor Orban, lider care s-a ciocnit frecvent cu instituțiile europene pe tema sancțiunilor și politicii energetice. Mulți oficiali europeni sperau la o schimbare clară de direcție.

Totuși, noul premier pare dispus să mențină o abordare pragmatică, concentrată pe costuri și siguranța aprovizionării. El a sugerat inclusiv că Uniunea Europeană ar trebui să „ridice sancțiunile” asupra energiei rusești, relatează Antena3.

Magyar a motivat această poziție prin presiunea economică resimțită de consumatori și companii, afirmând că „nimeni nu vrea să plătească prea mult”.

De ce depinde atât de mult Ungaria de Rusia

Ungaria rămâne una dintre cele mai expuse economii europene în raport cu resursele energetice rusești. Aproximativ 90% din aprovizionarea țării depinde încă de aceste fluxuri. Situația s-a complicat după problemele apărute pe conducta Drujba, rută esențială pentru petrolul transportat prin Ucraina. În februarie și martie, fluxurile au coborât la zero.

Fără ieșire la mare și cu alternative limitate, statul ungar a folosit rezerve strategice și a redus activitatea rafinăriei naționale.

Compania MOL a majorat importurile maritime prin terminalul croat Omišalj, conectat la conducta Adria. În martie, livrările prin Croația au urcat la aproximativ 100.000 de barili pe zi. Petrolul a venit inclusiv din Libia și Norvegia, însă analiștii spun că aceste variante costă mai mult și reduc avantajele financiare ale Budapestei.

Citește și...
Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
Externe
Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
NATO îl refuză categoric pe Trump. Aliații occidentali nu vor participa la blocada Strâmtorii Ormuz
Externe
NATO îl refuză categoric pe Trump. Aliații occidentali nu vor participa la blocada Strâmtorii Ormuz
Marc Zuckerberg va avea o clonă virtuală. Ce plănuiește miliardarul să facă în cadrul companiei
Externe
Marc Zuckerberg va avea o clonă virtuală. Ce plănuiește miliardarul să facă în cadrul companiei
Trump a șters postarea în care apărea în chipul lui Iisus, Vindecătorul. Chiar şi susţinătorii MAGA au considerat-o „dezgustătoare”
Externe
Trump a șters postarea în care apărea în chipul lui Iisus, Vindecătorul. Chiar şi susţinătorii MAGA au considerat-o „dezgustătoare”
„Suntem duși la abator”. O localitate din Olanda riscă să fie șters de pe hartă
Externe
„Suntem duși la abator”. O localitate din Olanda riscă să fie șters de pe hartă
Trump insistă că liderii iranieni se roagă de el să facă pace. Ce credibilitate mai au Statele Unite
Externe
Trump insistă că liderii iranieni se roagă de el să facă pace. Ce credibilitate mai au Statele Unite
Ursula von der Leyen declanșează revoluția la Bruxelles. Comisia Europenă propune eliminarea veto-ului la adoptarea deciziilor
Externe
Ursula von der Leyen declanșează revoluția la Bruxelles. Comisia Europenă propune eliminarea veto-ului la adoptarea deciziilor
ONU denunță blocarea Strâmtorii Ormuz. Uniunea Europeană cere o coaliție care să vegheze la securitatea maritimă
Externe
ONU denunță blocarea Strâmtorii Ormuz. Uniunea Europeană cere o coaliție care să vegheze la securitatea maritimă
Președintele Iranului îi ia apărarea Papei Leon după atacul lui Trump. „Vă doresc glorie de la Allah”
Externe
Președintele Iranului îi ia apărarea Papei Leon după atacul lui Trump. „Vă doresc glorie de la Allah”
Pas istoric pentru omenire: Misiunea Artemis II a depășit așteptările și a doborât recorduri vechi de 50 de ani
Externe
Pas istoric pentru omenire: Misiunea Artemis II a depășit așteptările și a doborât recorduri vechi de 50 de ani
Ultima oră
23:58 - Litoralul românesc i-a alungat pe turiști în Bulgaria de sărbătorile pascale din acest an
23:56 - Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
23:52 - NATO îl refuză categoric pe Trump. Aliații occidentali nu vor participa la blocada Strâmtorii Ormuz
23:21 - Parchetul European anchetează „Schema microbuzul”. Investigația ar putea ajunge până la Ilie Bolojan
23:20 - Bruxellesul vrea să scadă dependența de China printr-o nouă platformă. Cum vrea să securizeze mineralele rare
23:14 - Marc Zuckerberg va avea o clonă virtuală. Ce plănuiește miliardarul să facă în cadrul companiei
22:35 - Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
22:15 - Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
22:05 - Cât timp pot fi păstrate preparatele tradiționale de Paște. Cum depozităm corect salata boeuf, cozonacul și pasca
22:04 - Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”