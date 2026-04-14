Péter Magyar, atac indirect la George Simion? În prima conferință de presă organizată după victoria în alegeri, Péter Magyar a abordat teme sensibile din regiune, inclusiv relația cu România și situația comunităților maghiare din afara granițelor. Liderul formațiunii Tisza a transmis că își dorește relații echilibrate cu Bucureștiul și respectarea drepturilor minorităților.

Ce acuzații îi aduce Péter Magyar lui Viktor Orbán

Magyar l-a criticat dur pe , acuzându-l că ar fi acționat împotriva intereselor maghiarilor din România. Potrivit acestuia, sprijinul acordat liderului AUR ar fi fost o decizie greșită.

În același context, el a făcut referire și la George Simion, subliniind că susținerea acestuia nu ar fi fost în beneficiul comunității maghiare din Transilvania.

Péter Magyar, atac indirect la George Simion? Ce gest simbolic a făcut liderul Tisza în campanie

Péter Magyar a vorbit și despre acțiunile din timpul campaniei electorale, menționând un gest pe care l-a descris drept unul simbolic pentru apropierea de maghiarii din afara țării.

„Când l-a susținut pe candidatul român George Simion, am decis să mergem pe jos până la Nagyvárad, Oradea, în Ținutul Pártium, care se află în România, și am făcut un milion de pași pe jos, trecând prin cele mai mici sate din Ungaria și din Transilvania”, a precizat el, potrivit .

Liderul Tisza a insistat asupra necesității unor relații stabile și echilibrate între Ungaria și România, punctând că drepturile comunităților maghiare trebuie respectate, indiferent de contextul politic.

Cum a reacționat George Simion după alegerile din Ungaria

După ce rezultatele alegerilor parlamentare din Ungaria au devenit publice, George Simion a avut o reacție pe platforma X.

„Viktor Orbán a pierdut alegerile din Ungaria. Cum va arăta viitorul?”, a scris Simion.

Între timp, Viktor Orbán a recunoscut înfrângerea și a declarat că rezultatul este unul „clar” și „dureros” pentru partidul său, Fidesz. Liderul ungar a precizat că și-a felicitat adversarul și că formațiunea va continua activitatea din opoziție.