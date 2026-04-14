Externe » Péter Magyar, atac la George Simion? Ce a dezvăluit viitorul premier al Ungariei despre liderul AUR

Péter Magyar, atac la George Simion? Ce a dezvăluit viitorul premier al Ungariei despre liderul AUR

Ana Maria
14 apr. 2026, 09:59
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Daniel Alfoldi
Cuprins
  1. Ce acuzații îi aduce Péter Magyar lui Viktor Orbán
  2. Péter Magyar, atac indirect la George Simion? Ce gest simbolic a făcut liderul Tisza în campanie
  3. Cum a reacționat George Simion după alegerile din Ungaria

Péter Magyar, atac indirect la George Simion? În prima conferință de presă organizată după victoria în alegeri, Péter Magyar a abordat teme sensibile din regiune, inclusiv relația cu România și situația comunităților maghiare din afara granițelor. Liderul formațiunii Tisza a transmis că își dorește relații echilibrate cu Bucureștiul și respectarea drepturilor minorităților.

Ce acuzații îi aduce Péter Magyar lui Viktor Orbán

Magyar l-a criticat dur pe Viktor Orbán, acuzându-l că ar fi acționat împotriva intereselor maghiarilor din România. Potrivit acestuia, sprijinul acordat liderului AUR ar fi fost o decizie greșită.

În același context, el a făcut referire și la George Simion, subliniind că susținerea acestuia nu ar fi fost în beneficiul comunității maghiare din Transilvania.

Péter Magyar, atac indirect la George Simion? Ce gest simbolic a făcut liderul Tisza în campanie

Péter Magyar a vorbit și despre acțiunile din timpul campaniei electorale, menționând un gest pe care l-a descris drept unul simbolic pentru apropierea de maghiarii din afara țării.

„Când l-a susținut pe candidatul român George Simion, am decis să mergem pe jos până la Nagyvárad, Oradea, în Ținutul Pártium, care se află în România, și am făcut un milion de pași pe jos, trecând prin cele mai mici sate din Ungaria și din Transilvania”, a precizat el, potrivit Libertatea.

Liderul Tisza a insistat asupra necesității unor relații stabile și echilibrate între Ungaria și România, punctând că drepturile comunităților maghiare trebuie respectate, indiferent de contextul politic.

Cum a reacționat George Simion după alegerile din Ungaria

După ce rezultatele alegerilor parlamentare din Ungaria au devenit publice, George Simion a avut o reacție pe platforma X.

Viktor Orbán a pierdut alegerile din Ungaria. Cum va arăta viitorul?”, a scris Simion.

Între timp, Viktor Orbán a recunoscut înfrângerea și a declarat că rezultatul este unul „clar” și „dureros” pentru partidul său, Fidesz. Liderul ungar a precizat că și-a felicitat adversarul și că formațiunea va continua activitatea din opoziție.

Citește și...
Ucraina: Operațiune militară realizată exclusiv cu sisteme robotice. Zelenski: „Viitorul este pe front”
Externe
Ucraina: Operațiune militară realizată exclusiv cu sisteme robotice. Zelenski: „Viitorul este pe front”
Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
Externe
Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
Externe
Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
Externe
Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există
Externe
Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există
Un fost șef CIA cere demiterea lui Trump pentru că e „clar dezechilibrat” și de o „incompetență flagrantă” (VIDEO)
Externe
Un fost șef CIA cere demiterea lui Trump pentru că e „clar dezechilibrat” și de o „incompetență flagrantă” (VIDEO)
Lavrov, vizită de două zile în China. Moscova și Beijing își coordonează pozițiile pe teme globale
Externe
Lavrov, vizită de două zile în China. Moscova și Beijing își coordonează pozițiile pe teme globale
Dosar de corupție la Madrid. Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare
Externe
Dosar de corupție la Madrid. Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare
JD Vance, reacție după alegerile din Ungaria: „Mă întristează că a pierdut… dar vom colabora cu noul premier”
Externe
JD Vance, reacție după alegerile din Ungaria: „Mă întristează că a pierdut… dar vom colabora cu noul premier”
Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
Externe
Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
11:33 - Descindere la o vilă din Timișoara. Momentul în care un clan este evacuat chiar de primarul Dominic Fritz (VIDEO)
11:23 - Mihaela Rădulescu, noi dezvăluiri despre familia lui Felix Baumgartner: M-au umilit, mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu voi mai păstra tăcerea (VIDEO)
11:20 - Ucraina: Operațiune militară realizată exclusiv cu sisteme robotice. Zelenski: „Viitorul este pe front”
11:15 - Decizia de începere a procesului lui Călin Georgescu în dosarul de tentativă de lovitură de stat a fost amânată. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă
11:02 - Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
10:49 - George Simion îi răspunde lui Peter Magyar. Șeful AUR, ironii pentru noul lider de la Budapesta
10:44 - Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
10:39 - Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
10:35 - Inteligența artificială greșește masiv. Ce se întâmplă când consultăm chatboți AI în loc de medici
10:32 - Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există