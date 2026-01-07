Un nou demers lansat la Washington readuce în prim-plan dezbaterea privind rolul femeilor în structurile de luptă terestră ale armatei americane. Pentagonul a decis să evalueze oficial modul în care integrarea acestora a influențat eficiența operațională, la aproape zece ani de la ridicarea interdicțiilor istorice.

De ce a decis Pentagonul să lanseze această evaluare acum

a inițiat o analiză amplă a „eficienței” femeilor din pozițiile de luptă terestră, potrivit Military Times, într-un context marcat de controverse și poziții ferme la nivelul conducerii militare. Evaluarea, programată să se desfășoare pe o perioadă de șase luni, a fost relatată inițial de NPR și presupune colectarea unor date detaliate din teren.

Conform unui memoriu transmis în decembrie de subsecretarul Apărării pentru Personal, Anthony Tata, liderii Armatei și ai Corpului Marinei trebuie să furnizeze informații privind pregătirea, instruirea, performanța, victimele și climatul de comandă. Oficialii Pentagonului susțin că obiectivul este analizarea „eficienței operaționale a unităților de luptă terestră” și a modului în care femeile s-au integrat în ultimul deceniu.

Ce rol are Institutul pentru Analize de Apărare în acest proces

Evaluarea este realizată de Institutul pentru Analize de Apărare, o organizație privată, nonprofit, finanțată în mare parte de guvernul federal, specializată în securitate națională. Potrivit Pentagonului, institutul trebuie să ofere o analiză independentă, bazată pe date, fără a urmări obiective politice sau ideologice.

„Institutul pentru Analize de Apărare examinează eficiența prezenței femeilor în roluri de luptă terestră pentru a se asigura că standardele sunt respectate și că Statele Unite își mențin cea mai letală ”, a declarat Kingsley Wilson, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, pentru Military Times. Acesta a subliniat că analiza urmărește respectarea unor criterii uniforme și aplicabile tuturor militarilor.

Cum sunt justificate standardele fizice invocate de conducerea Pentagonului

Kingsley Wilson a explicat că standardele pentru pozițiile de luptă trebuie să fie identice, indiferent de gen, invocând realitățile fizice ale câmpului de luptă. „Standardele noastre pentru pozițiile de luptă trebuie să fie de elită, uniforme și neutre din punct de vedere al genului, deoarece greutatea unui rucsac sau a unei persoane nu ține cont dacă ești bărbat sau femeie”, a adăugat acesta.

Wilson a mai precizat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, „nu va compromite standardele pentru a satisface cote sau o agendă ideologică – este vorba de bun-simț.” Mesajul vine într-un moment în care Hegseth a impus noi cerințe de fitness fizic pentru funcțiile de luptă, relatează Digi24.

Care este poziția asumată de Pete Hegseth față de femeile în luptă

Într-un discurs susținut în septembrie, Pete Hegseth a afirmat că fiecare post de luptă trebuie să revină la „cel mai ridicat standard masculin”, acceptând posibilitatea ca unele femei să nu se califice. „Nu vreau ca fiul meu să servească alături de trupe nepregătite sau într-o unitate de luptă cu femei care nu pot respecta aceleași standarde fizice ca bărbații,” a spus acesta.

Hegseth a insistat că „Standardele trebuie să fie uniforme, neutre din punct de vedere al genului și ridicate. Dacă nu, nu sunt standarde. Sunt doar sugestii, sugestii care ne pot costa viața fiilor și fiicelor noastre.” Poziția sa este consecventă cu declarațiile mai vechi, inclusiv afirmația: „Spun direct că nu ar trebui să avem femei în roluri de luptă. Nu ne-a făcut mai eficienți. Nu ne-a făcut mai letali. A făcut lupta mai complicată.”

Ce arată datele recente despre prezența femeilor în armată

În timpul audierilor de confirmare, Hagseth a nuanțat discursul, afirmând: „Femeile vor avea acces la rolurile de luptă terestră, cu condiția ca standardele să rămână ridicate, și vom face o evaluare pentru a ne asigura că standardele nu au fost erodate.”

Datele publicate în 2023 indică faptul că femeile reprezentau 17,7% din totalul trupelor active ale armatei , procent care alimentează în continuare dezbaterea privind impactul real al integrării acestora.