B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez

Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 21:06
Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez
Capturarea petrolierului Veronica III Sursa foto: Captura X
Cuprins
  1. Statele Unite au capturat un petrolier panamez
  2. Nava a părăsit Venezuela pe 3 ianuarie
  3. Statele Unite au în vizor 800 de nave

Statele Unite au capturat un petrolier care nu s-a conformat „sancţiunilor” impuse de Donald Trump împotriva navelor folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran.

Statele Unite au capturat un petrolier panamez

Operațiunea de sechestrare a avut loc în Oceanul Indian. Oficialii de la Pentagon au anunțat că au capturat un petrolier care naviga sub pavilion panamez, folosit la exportul de petrol din Venezuela sau Iran. Potrivit AFP, care citează comunicarea oficială, nava nu s-a conformat sancţiunilor impuse de Donald Trump împotriva vaselor de acest fel.

Petrolierul „Veronica III”, sub pavilion panamez, „a încercat să sfideze blocada” pe care a impus-o Trump. Nava a încercat să scape însă a fost ajunsă din urmă și capturată.

„L-am urmărit din Caraibe până în Oceanul Indian, am acoperit distanţa şi l-am neutralizat”, a scris secretarul american al apărării, Pete Hegseth, într-un mesaj pe platforma X.

Postarea a fost însoțită de un videoclip în care sunt prezentați militari americani care urcă într-un elicopter. Aceștia pot fi văzuți coborând pe navă și sechestrând-o.

Nava a părăsit Venezuela pe 3 ianuarie

Informațiile disponibile pe website-ului de monitorizare a traficului maritim TankerTrackers arată că nava Veronica III a părăsit Venezuela pe 3 ianuarie.

S-a întâmplat în aceeaşi zi în care un comando din Statele Unite l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro. Petrolierul avea la bord o încărcătură de aproximativ 1,9 milioane de barili de petrol, echivalentul producţiei Venezuelei pe două zile, precizează acelaşi website.

Nava Veronica III se află pe lista „sancţiunilor” americane deoarece este suspectat că transportă petrol iranian cel puţin din anul 2022. Informația a fost comunicată de Departamentul Trezoreriei SUA pe website-ul său.

Statele Unite au în vizor 800 de nave

În urmă cu mai puţin de o săptămână, un alt petrolier, „Aquila II”, care era deja urmărit de Statele Unite în Oceanul Indian, a fost sechestrat. Operațiunea a fost realizată de militarii americani care au descins pe vas și l-au preluat.

În total se pare că au fost capturate aproximativ zece astfel de petroliere supuse aşa-ziselor sancţiuni americane, de la începutul anului.

Numărul  total al navelor pasibile de sancţiuni americane ar putea fi de circa 800, a afirmat contraamiralul american David Barata. Acesta a vorbit în carul unei audieri în Congresul SUA, la începutul lunii februarie.

Tags:
Citește și...
Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
Externe
Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
Externe
Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
Ucraina pusă să aștepte la intrarea în UE. Cererea de aderare naște dispute în blocul comunitar
Externe
Ucraina pusă să aștepte la intrarea în UE. Cererea de aderare naște dispute în blocul comunitar
Ministrul Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea românească din Bavaria. Ce proiecte de educație și investiții au fost discutate
Externe
Ministrul Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea românească din Bavaria. Ce proiecte de educație și investiții au fost discutate
Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală. Ce se ascunde în spatele conflictului diplomatic
Externe
Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală. Ce se ascunde în spatele conflictului diplomatic
Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
Externe
Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Externe
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă
Externe
Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Avertismentul premierului Danemarcei
Externe
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Avertismentul premierului Danemarcei
Procesul de pace cu Rusia. Zelenski reproșează administrației Trump că-i cere mai multe concesii lui decât lui Putin
Externe
Procesul de pace cu Rusia. Zelenski reproșează administrației Trump că-i cere mai multe concesii lui decât lui Putin
Ultima oră
20:33 - Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
20:00 - Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
19:41 - Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
19:07 - Accident tragic pe pârtie. Doi schiori au murit într-o avalanșă în nordul Italiei
18:51 - Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
18:07 - Numărul beneficiarilor de pensii speciale, în creștere. Datele CNPP arată că magistrații sunt cei mai privilegiați
17:45 - Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
17:26 - Ucraina pusă să aștepte la intrarea în UE. Cererea de aderare naște dispute în blocul comunitar
16:56 - Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
16:02 - Ministerul Mediului vrea proceduri mai rapide pentru avizele de mediu. Ce schimbări anunță Diana Buzoianu pentru investitori