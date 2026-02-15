Statele Unite au capturat un petrolier care nu s-a conformat „sancţiunilor” impuse de Donald Trump împotriva navelor folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran.

Statele Unite au capturat un petrolier panamez

a avut loc în Oceanul Indian. Oficialii de la au anunțat că au capturat un petrolier care naviga sub pavilion panamez, folosit la exportul de petrol din Venezuela sau Iran. Potrivit AFP, care citează comunicarea oficială, nava nu s-a conformat sancţiunilor impuse de împotriva vaselor de acest fel.

Petrolierul „Veronica III”, sub pavilion panamez, „a încercat să sfideze blocada” pe care a impus-o Trump. Nava a încercat să scape însă a fost ajunsă din urmă și capturată.

„L-am urmărit din Caraibe până în Oceanul Indian, am acoperit distanţa şi l-am neutralizat”, a scris secretarul american al apărării, Pete Hegseth, într-un mesaj pe platforma X.

Postarea a fost însoțită de un videoclip în care sunt prezentați care urcă într-un elicopter. Aceștia pot fi văzuți coborând pe navă și sechestrând-o.

Nava a părăsit Venezuela pe 3 ianuarie

Informațiile disponibile pe website-ului de monitorizare a traficului maritim TankerTrackers arată că nava Veronica III a părăsit Venezuela pe 3 ianuarie.

S-a întâmplat în aceeaşi zi în care un comando din Statele Unite l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro. Petrolierul avea la bord o încărcătură de aproximativ 1,9 milioane de barili de petrol, echivalentul producţiei Venezuelei pe două zile, precizează acelaşi website.

Nava Veronica III se află pe lista „sancţiunilor” americane deoarece este suspectat că transportă petrol iranian cel puţin din anul 2022. Informația a fost comunicată de Departamentul Trezoreriei SUA pe website-ul său.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you. Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel tried to defy President Trump’s… — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar)

Statele Unite au în vizor 800 de nave

În urmă cu mai puţin de o săptămână, un alt petrolier, „Aquila II”, care era deja urmărit de Statele Unite în Oceanul Indian, a fost sechestrat. Operațiunea a fost realizată de militarii americani care au descins pe vas și l-au preluat.

În total se pare că au fost capturate aproximativ zece astfel de petroliere supuse aşa-ziselor sancţiuni americane, de la începutul anului.

Numărul total al navelor pasibile de sancţiuni americane ar putea fi de circa 800, a afirmat contraamiralul american David Barata. Acesta a vorbit în carul unei audieri în Congresul SUA, la începutul lunii februarie.