Petrolier suspect din „flota fantomă” a Rusiei, reținut de Suedia după o deversare de petrol în Marea Baltică

Ana Beatrice
03 apr. 2026, 17:58
Cuprins
  1. Ce se ascunde în spatele petrolierului reținut în Marea Baltică
  2. Cât de grav este incidentul și ce riscuri ascunde

Un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei a fost reținut de autoritățile suedeze, în urma unei deversări de petrol în Marea Baltică. Intervenția a fost confirmată vineri de Garda de Coastă Suedeză.

Ce se ascunde în spatele petrolierului reținut în Marea Baltică

Petrolierul „Flora 1” a fost interceptat în largul coastei sudice a Suediei, ridicând suspiciuni serioase în rândul autorităților. Potrivit datelor furnizate de platforma MarineTraffic, nava plecase din portul rusesc Primorsk și avea ca destinație un punct necunoscut, informează UNN.

Incidentul a avut loc la aproximativ 12 kilometri de insula Gotland, unde s-a produs o deversare de petrol. Autoritățile estimează însă că aceasta nu va ajunge la țărm.

În acest context, ministrul suedez pentru Apărare Civilă, Carl-Oskar Bohlin, a atras atenția asupra riscurilor majore. „Flota fantomă a Rusiei, formată din petroliere vechi, prost asigurate, care ocolesc sancțiunile, reprezintă o amenințare semnificativă pentru securitate și mediu”, a declarat acesta pe X.

Cât de grav este incidentul și ce riscuri ascunde

Autoritățile au deschis o anchetă pentru un posibil delict de mediu, semnalând că situația este tratată cu maximă seriozitate. Primele informații indică faptul că vasul s-ar afla pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Totuși, există încă neclarități privind pavilionul sub care operează.

Acest detaliu complică stabilirea responsabilității și ridică semne de întrebare cu privire la traseul și activitatea navei. Chiar dacă nu este vorba despre o deversare majoră de petrol, oficialii de la Stockholm subliniază că incidentul nu este unul minor și poate avea implicații importante asupra mediului și securității maritime.

