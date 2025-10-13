B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Philippe Aghion avertizează Europa că riscă să piardă cursa globală a inovației tehnologice în fața Statelor Unite și Chinei

Philippe Aghion avertizează Europa că riscă să piardă cursa globală a inovației tehnologice în fața Statelor Unite și Chinei

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 16:27
Philippe Aghion avertizează Europa că riscă să piardă cursa globală a inovației tehnologice în fața Statelor Unite și Chinei
Sursa Foto: Wikipedia
Cuprins
  1. De ce Philippe Aghion avertizează Europa cu privire la inovația tehnologică
  2. Cine sunt ceilalți laureați ai Premiului Nobel pentru Economie 2025

Philippe Aghion avertizează că Europa poate pierde competiția globală a inovației tehnologice. Statele Unite și China avansează rapid. Economistul francez, laureat al Premiului Nobel pentru Economie 2025, spune că Uniunea Europeană are nevoie de politici moderne.

Aghion a împărțit premiul cu profesorul americano-israelian Joel Mokyr și cu cercetătorul canadian Peter Howitt. Cei trei au fost recompensați pentru studiile despre rolul tehnologiei în creșterea economică durabilă.

De ce Philippe Aghion avertizează Europa cu privire la inovația tehnologică

Într-o conferință de presă organizată la Stockholm, Aghion a cerut Europei să acționeze rapid. „Țările europene trebuie să înțeleagă că nu putem lăsa SUA și China să devină lideri tehnologici”, a declarat el, potrivit france24.com.

Economistul consideră că lipsa unui sistem financiar solid și a unui cadru legislativ modern frânează dezvoltarea continentului. Între timp, marile puteri investesc masiv în cercetare, energie verde și inteligență artificială.

Acesta atrage atenția și asupra decalajului de bogăție dintre SUA și zona euro. După ce Europa a recuperat teren între Al Doilea Război Mondial și mijlocul anilor ’80, diferențele au început din nou să crească.

„Marele motiv este că nu am reușit să implementăm inovații revoluționare, de înaltă tehnologie”, a explicat laureatul Nobel.

Economistul a menționat și raportul Draghi, care propune investiții de 750–800 de miliarde de euro anual pentru modernizarea economiei europene. În opinia sa, doar prin investiții masive în tehnologie și cercetare, Uniunea Europeană poate reveni în top.

Cine sunt ceilalți laureați ai Premiului Nobel pentru Economie 2025

Philippe Aghion și Peter Howitt au fost premiați pentru dezvoltarea modelului de „distrugere creativă”, prin care un produs nou elimină tehnologiile vechi. Cealaltă jumătate a premiului a revenit lui Joel Mokyr, pentru studiile despre factorii care stimulează creșterea economică prin progres tehnologic.

Premiul Nobel include o diplomă, o medalie de aur și un cec de 1,2 milioane de dolari, împărțit între cei trei laureați.

Tags:
Citește și...
„Ieri m-am căsătorit, dar eram beat. Puteți anula?”. Cele mai bizare cereri către consulatele austriece
Externe
„Ieri m-am căsătorit, dar eram beat. Puteți anula?”. Cele mai bizare cereri către consulatele austriece
Donald Trump s-a vaccinat cu rapel anti-COVID. Ce scrie în buletinul său medical (FOTO)
Externe
Donald Trump s-a vaccinat cu rapel anti-COVID. Ce scrie în buletinul său medical (FOTO)
UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni. Donald Trump, discurs în Parlamentul Israelului. A anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată” (VIDEO)
Externe
UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni. Donald Trump, discurs în Parlamentul Israelului. A anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată” (VIDEO)
Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
Externe
Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
Externe
NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: „Mandatul meu se încheie!”
Externe
Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: „Mandatul meu se încheie!”
O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
Externe
O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Externe
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Externe
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Externe
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Ultima oră
18:03 - Român arestat în Italia după ce a încercat să fure o bicicletă de 14.500 de euro. Cum a reacționat când a fost confruntat de proprietar
17:44 - Cum arată șantierul pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „E dovada că atunci când spui ‘se lucrează”, chiar se construiește” (VIDEO)
17:20 - Giurgiu va avea un nou spital județean. Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor (FOTO)
17:02 - Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”
16:59 - „Ieri m-am căsătorit, dar eram beat. Puteți anula?”. Cele mai bizare cereri către consulatele austriece
16:30 - Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme”
16:28 - Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei: „M-am panicat”
16:06 - Donald Trump s-a vaccinat cu rapel anti-COVID. Ce scrie în buletinul său medical (FOTO)
15:44 - Emily Burghelea a născut! Vedeta a devenit mamă pentru a treia oara. Primele imagini cu bebelușul (FOTO)
15:33 - Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)