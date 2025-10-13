Philippe Aghion avertizează că Europa poate pierde competiția globală a inovației tehnologice. Statele Unite și China avansează rapid. Economistul francez, , spune că Uniunea Europeană are nevoie de politici moderne.

Aghion a împărțit premiul cu profesorul americano-israelian Joel Mokyr și cu cercetătorul canadian Peter Howitt. Cei trei au fost recompensați pentru studiile despre rolul tehnologiei în creșterea economică durabilă.

De ce Philippe Aghion avertizează Europa cu privire la inovația tehnologică

Într-o conferință de presă organizată la Stockholm, Aghion a cerut Europei să acționeze rapid. „Țările europene trebuie să înțeleagă că nu putem lăsa SUA și China să devină lideri tehnologici”, a declarat el, potrivit france24.com.

Economistul consideră că lipsa unui sistem financiar solid și a unui cadru legislativ modern frânează dezvoltarea continentului. Între timp, marile puteri investesc masiv în cercetare, energie verde și inteligență artificială.

Acesta atrage atenția și asupra decalajului de bogăție dintre SUA și zona euro. După ce Europa a recuperat teren între și mijlocul anilor ’80, diferențele au început din nou să crească.

„Marele motiv este că nu am reușit să implementăm inovații revoluționare, de înaltă tehnologie”, a explicat laureatul Nobel.

Economistul a menționat și raportul Draghi, care propune investiții de 750–800 de miliarde de euro anual pentru modernizarea economiei europene. În opinia sa, doar prin investiții masive în tehnologie și cercetare, Uniunea Europeană poate reveni în top.

Cine sunt ceilalți laureați ai Premiului Nobel pentru Economie 2025

Philippe Aghion și Peter Howitt au fost premiați pentru dezvoltarea modelului de „distrugere creativă”, prin care un produs nou elimină tehnologiile vechi. Cealaltă jumătate a premiului a revenit lui Joel Mokyr, pentru studiile despre factorii care stimulează creșterea economică prin progres tehnologic.

Premiul Nobel include o diplomă, o medalie de aur și un cec de 1,2 milioane de dolari, împărțit între cei trei laureați.