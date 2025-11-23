Statele europene au venit cu o contrapropunere amendată la planul lui Donald Trump de încheiere a războiului din Ucraina. Documentul prevede un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană şi modificări în privinţa concesiilor teritoriale.

Statele europene vin cu o contrapropunere la planul Trump

Europenii au prezentat o versiune amendată a planului propus de pentru încheierea războiului în Ucraina. Statele europene au schițat propriul proiect de acord care are în vedere și interesele statului ucrainean, nu doar ale Rusiei. Între altele, este prevăzută un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană. De asemeea, sunt schimbări și în privința concesiunilor teritoriale pe care ar trebui să le facă Kievul.

Documentul a fost consultat de agenția Reuters care a dat detalii despre această contrapropunere. Planul european urmează să fie prezentat oficialilor americani, de delegația Ucrainei, la Geneva.

Propunerea europeană are în vedere ca f să fie limitate la 800.000 de oameni „în timp de pace”. Aceasta în locul plafonului de 600 de militari, cât conținea planul Trump. De asemenea, negocierile pentru schimburile teritoriale, prevede documentul, trebuie să pornească de la linia de contact. Se va renunța la propunerea americană, favorabilă Rusiei care stabilește dinainte ce teritorii trebuie să cedeze Ucraina.

Această contrapropunere a fost redactată grupul E3, care cuprinde Marea Britanie, Franţa şi Germania, după cum au relatat surse care au avut acces la document. Contrapropunerea europeană are ca bază planul lui Trump, dar reia fiecare punct sugerând suprimări sau modificări de prevederi.

The full text of the EU counterproposal has been released. Interesting reading. I wonder how the negotiations this week will go. — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska)

Friends, partners, allies – united in support for Ukraine. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler)

Garanții de securitate similare articolului 5 al NATO

agreată de statele europene sugerează ca Ucraina să primească din partea SUA, o similară Articolului 5 al NATO. Documentul se opune planului de a utiliza activele ruseşti îngheţate în Occident, în principal în Uniunea Europeană.

„Ucraina va fi complet reconstruită şi va primi compensaţii financiare, inclusiv prin intermediul activelor suverane ruseşti, care vor rămâne îngheţate până când Rusia va compensa daunele provocate Ucrainei”, se arată în document.

Planul SUA propune ca 100 de miliarde de dolari din fondurile ruseşti îngheţate să fie investite într-un „efort condus de SUA de reconstrucţie şi investiţii în Ucraina”. În urma acestui efort, Donald Trump își dorea să primească 50% din profiturile obţinute din această operaţiune.

Donald Trump a mai propus ca restul banilor să fie investit într-un fond de investiţii distinct americano-rus.