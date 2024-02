Ploi abundente și inundații în Dubai. Mai multe orașe din EAU sunt sub alerte meteorologice (VIDEO)

Centrul național de meteorologie din Emiratele Arabe Unite a emis avertizări pentru mai multe orașe din țară. Ploile torențiale au provocat inundații și au blocat străzile în diverse zone din Dubai, potrivit .

Inundații masive în Dubai

Sistemele de drenaj nu au reușit să facă față ploii, așa că multe mașini au rămas blocate în apă, în timp ce alte și-au croit drum cu greu prin bălțile provocate de furtună.

Heavy rains caused flooding and blocked streets in some areas of Dubai on Monday. Cars were trapped in standing water as drainage systems were unable to cope with the downpour. — Sky News (@SkyNews)

Poliția din Dubai a emis alerte pe telefoanele mobile ale rezidenților și i-a îndemnat să stea departe de plajă, dar și să fie prudenți când conduc.

Autoritățile guvernamentale au introdus măsuri de siguranță, încurajând școlile și sectorul privat să își mute temporar activitatea în sistem online.

Heavy rains caused flooding and blocked streets in some areas of Dubai on Monday. Cars were trapped in standing water as drainage systems were unable to cope with the downpour. — Sky News (@SkyNews)

Ploi abundente și în alte orașe din EAU

Au mai fost înregistrate ploi abundente la Abu Dhabi, Ras al Khaimah și Fujairah, potrivit .

Different faces of the in The dessert country has been experiencing rains. thundershowers, hailstorm and cold weather below 17 degrees in the last 2 days Most offices are shut or remotely working today with authorities sending out… — Ronak (@ronakkotecha)

Perioada de instabilitate atmosferică a fost neașteptată într-un climat altfel arid, cu o rată mare de evaporare.

Fulgerele au lovit și cea mai înaltă construcție din lume, renumitul Burj Khalifa.