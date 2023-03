Poliția din R. Moldova a anunțat că a dejucat un plan rusesc de destabilizare a țării: Directă legătură cu Wagner / 54 de persoane „cu un comportament dubios”, reținute la proteste / 4 alerte cu bombă în Chișinău (VIDEO)

Patru alerte cu bombă, între care una la aeroport, au fost înregistrate în Chișinău duminică, zi în care are loc un nou protest antiguvernamental organizat de ȘOR, partidul oligarhului prorus Ilan Șor. Încă de la debutul manifestațiilor au fost reținute 54 de persoane „cu un comportament dubios”. De altfel, Poliția a anunțat anterior că a dejucat un plan de destabilizare a țării pus la cale de Rusia.

Recent, serviciile de informații americane au declasificat potrivit cărora Rusia va încerca să răstoarne guvernul pro-european de la Chișinău prin orchestrarea unor așa-zise proteste. De altfel, Andrian Cheptonar, deputat PAS în Parlamentul de la Chișinău, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că Republica Moldova e în plin război hibrid, iar intențiile Rusiei sunt cunoscute. Cheptonar că „avem o colaborare cu serviciile țărilor partenere, suntem destul de bine informați despre ce se întâmplă și prelucrăm destul de bine situația”.

Poliția din Republica Moldova a anunțat că persoanele care au venit la protest „dau dovadă de comportament agresiv față de oamenii legii”. De altfel, la începutul manifestațiilor au fost reținuți pentru identificare şi documentare 54 de oameni, dintre care 21 de minori, „cu comportament dubios şi obiecte interzise la ei”.

A new pro-Russian protest in Moldova. The center of Chisinau is paralyzed, a number of national ones are blocked. There are clashes between police and protesters. People ask for the resignation of the pro-European government and president.

— Ruslan Skokliev (@skokliev)