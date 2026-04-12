Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci suspectată de fraudarea a peste 300 de companii austriece. Gruparea era formată din 11 persoane, din care 10 erau români, doar una având cetățenie austriacă.

Grupare de escroci români, reținută în Viena. Cum acționa

Potrivit , escrocii închiriau apartamente de vacanță, iar la adresele respective comandau diverse produse pe care apoi nu le mai plăteau. Tot pentru a putea face comenzile, ei foloseau e-mailuri fictive, create cu ajutorul unor cartele de telefon preplătite. Comenzile erau făcute cu ajutorul acestor adrese de e-mail.

Produsele astfel obținute, în general băuturi alcoolice, mâncare, cosmetice și îmbrăcăminte, erau apoi vândute pe o piață neagră en-gros din București.

Escrocii ar fi responsabili de 1.300 de astfel de fraude, iar prejudiciul s-ar ridica la 160.000 de euro.

Gruparea era formată din 10 bărbați și o femeie, cu vârste între 19 și 50 de ani. Zece dintre ei erau români.