Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul

Selen Osmanoglu
10 sept. 2025, 11:40
Image by Max from Pixabay

Un porc mistreț a intrat într-o casă din Florida. Polițiștii au fost chemați să intervină pentru a da afara animalul, însă acesta i-a atacat.

Ce s-a întâmplat

Incidentul a avut loc într-o locuință din Florida. Întreaga situație a fost surprinsă de camerele de corp ale ofițerilor în sufrageria casei respective.

Pe filmare, se aude cum unul dintre polițiști spune „ușor, ușor”, în timp ce animalul alerga spre el.

„Doamne, suntem bombardați”

Ofițerul a încercat să prindă mistrețul cu lasoul, dar animalul a scăpat și s-a întors spre el. Într-un final, mistrețul a plecat singur. Acesta a fugit și nu a mai fost prins de autorități, conform Știrile ProTv.

Proprietarul casei, Edward Wells, în vârstă de 82 de ani, a spus că animalul sălbatic a provocat pagube materiale și i-a atacat câinele.

Animalul, care părea să aibă 130 de kilograme, „a spart ușa din spate”, a spus Wells. „A fost o explozie uriașă. A fost ca o armă de foc, doar că mult mai puternică”, a adăugat. „M-am gândit: ‘Doamne, suntem bombardați”, a mai spus acesta.

În total, mistrețul a petrecut 40 de minute în casa bărbatului. A făcut ravagii, a rănit cățelul Bailey, care a avut nevoie de câteva copci după atac, și a fugit.

