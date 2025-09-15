Temerile că infracțiunile sunt comise și planificate pe platforme precum WhatsApp au dus la mai multe solicitări din partea autorităților europene de acces la conversații.

Ce spun experții despre accesul la conversațiile de pe WhatsApp

Poliției ar trebui să i se permită să acceseze anumite mesaje criptate end-to-end pentru a aborda amenințările la adresa securității europene, a declarat pentru coordonatorul UE pentru combaterea terorismului, Bartjan Wegter.

Apărătorii forțelor de ordine și ai confidențialității datelor au dezbătut mult timp dacă datele de pe platforme precum WhatsApp, care criptează mesajele între expeditori și destinatari, ar trebui puse la dispoziție pentru a ajuta la investigații. Autoritățile insistă că trecerea la astfel de servicii le blochează capacitatea de a intercepta comunicațiile esențiale pentru munca lor.

„Ne confruntăm cu o situație care devine nesustenabilă, în care anchetatorii noștri își pierd capacitatea de a efectua investigații”, a spus el în interviu.

Wegter este responsabil pentru furnizarea de recomandări politice și facilitarea cooperării între capitalele UE. El vorbește la reuniuni ministeriale și a fost implicat într-un grup de oficiali din domeniul aplicării legii cunoscut sub numele de grupul Going Dark, care a influențat strategia de securitate internă a UE.

Această strategie a propus noi reguli privind păstrarea datelor și acordarea accesului forțelor de ordine la date.

Wegter a spus că forțele de ordine ar trebui să aibă permisiunea de a accesa mesaje și alte informații, inclusiv metadate precum locația și ora mesajelor. Cu toate acestea, el a spus că acest lucru ar trebui făcut de la caz la caz și ar trebui să fie „foarte reglementat”, în același mod ca interceptările tradiționale și alte tehnici de supraveghere.

Teroriști care planifică atacuri pe rețele de socializare

Un raport publicat în decembrie anul trecut de Europol, agenția de poliție a UE, a identificat exemple de teroriști care își organizează și își promovează activitățile pe chat-uri de grup criptate end-to-end, inclusiv filiala media sancționată a provinciei Khorasan a Statului Islamic, Al Azaim, și gruparea neonazistă Sturmjäger Division.

Wegter a avertizat că amenințarea la adresa Europei „rămâne ridicată”.

Cu toate acestea, propunerile de accesare a datelor s-au confruntat cu reacții negative semnificative din cauza preocupărilor legate de confidențialitate și securitate. O mare parte a dezbaterii se concentrează pe posibilitatea tehnică ca poliția să citească mesajele criptate fără a slăbi întregul sistem și a deschide o ușă pentru actori rău intenționați, cum ar fi hackerii criminali și guvernele autoritare.

Grupurile pentru drepturi civile, cadrele universitare și cercetătorii au scris Comisiei Europene în luna mai, avertizând că planurile sale de securitate internă vor face exact acest lucru.

Firmele de tehnologie s-au opus, de asemenea, de mult timp oricăror eforturi de a slăbi criptarea. Cu toate acestea, Wegter a spus că dorește ca acestea să fie implicate în procesul de determinare a legilor și tehnologiilor care ar oferi poliției acces la mesaje. „Cred că cei care concep încuietorile ar trebui să poată concepe și cheia”, a spus el.

Regulile UE privind păstrarea datelor ar trebui actualizate

„Putem securiza criptarea și putem avea un instrument sau o modalitate prin care anchetatorii noștri să acceseze [date] în cazuri individuale. Nu cred că este corect să spunem că ai o cheie, iar asta înseamnă că totul este deschis tuturor”, a spus el.

Wegter a susținut, de asemenea, că UE privind păstrarea datelor ar trebui actualizate pentru a stabili o perioadă minimă de păstrare a datelor de comunicații. Cu un mozaic actual de reguli, anchetatorii se pot confrunta cu o „loterie” în ceea ce privește posibilitatea de a obține acces, a spus el.

Curtea Supremă a UE a anulat legislația privind păstrarea datelor în 2014, dar gândirea curții a evoluat de atunci, a contestat Wegter.

O consultare publică a UE privind o actualizare a regulilor de păstrare a datelor s-a încheiat vineri. Aceasta a primit aproximativ 5.000 de răspunsuri, multe dintre acestea provenind de la respondenți anonimi care se opun oricărei măsuri care ar crește supravegherea statală.