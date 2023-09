Polonia, acuzată că a invadat spațiul aerian al Belarusului cu un elicopter militar / Ce detalii a transmis Comitetul belarus pentru frontieră

Belarus a acuzat vineri, 1 septembrie, Polonia că i-a invadat spațiul aerian cu un elicopter militar, care ar fi zburat „la altitudine foarte joasă”. Aparatul de zbor ar fi parcurs o distanță de 1.200 de metri pe teritoriul Belarusului, scrie Agerpres.

„Elicopterul militar polonez Mi-24 a trecut frontiera de stat în această după-amiază la o altitudine extrem de joasă, a zburat până la o distanţă de 1.200 metri în interiorul teritoriului Belarusului şi apoi s-a întors”, se arată într-un comunicat al Comitetului belarus pentru frontiera de stat.

Ministerul de Externe al Belarusului a anunţat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri polonez şi a cerut o anchetă cu privire la incident.

