Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Ministrul ucrainean de externe: Putin „nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare"

Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Ministrul ucrainean de externe: Putin „nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare”

Selen Osmanoglu
10 sept. 2025, 08:00
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Ministrul ucrainean de externe: Putin „nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare”
Sursa Foto: Hepta/Tarasov/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

UPDATE 5:

Aeroportul Chopin din Varșovia a anunțat că și-a redeschis porțile, însă se așteaptă întârzieri și dificultăți din cauza restricțiilor.

Aeroporturile Modlin și Rzeszów revin și ele la funcționarea normală, iar „Aeroportul din Lublin funcționează încă în conformitate cu proceduri de urgență și este închis temporar”.

UPDATE 4: 

„Lituania este pe deplin solidară cu aliatul nostru Polonia. Încălcările repetate și imprudente ale spațiului aerian NATO de către Rusia reprezintă o amenințare directă la adresa securității cetățenilor și a infrastructurii critice”, a transmis Ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, pe X.

„Apărarea aeriană de-a lungul frontului NATO trebuie consolidată fără întârziere. Alianța trebuie să răspundă cu capabilități, nu doar cu motive de îngrijorare. Realitatea este clară: atâta timp cât lui Putin i se permite să continue războiul său sângeros împotriva Ucrainei, nicio țară – nici măcar din cadrul NATO – nu este în siguranță. Sancțiunile trebuie să lovească în inima economiei de război a Kremlinului. Putin nu se va opri dacă nu-l oprim noi”, a adăugat.

UPDATE 3:

Toată Ucraina, inclusiv regiunile care se învecinează cu Polonia, au fost sub alertă de raid aerian, întreaga noapte.

„Dronele rusești care zboară deasupra Poloniei în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei demonstrează că sentimentul de impunitate al lui Putin este în continuă creștere, deoarece acesta nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare. Putin pur și simplu escaladează conflictul, își extinde războiul și testează Occidentul. Cu cât trece mai mult timp fără un răspuns puternic, cu atât devine mai agresiv. Un răspuns slab acum va provoca și mai mult Rusia – iar apoi rachetele și dronele rusești vor zbura și mai departe în Europa”, a transmis ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, conform Onet.

UPDATE 2:

„Ministerul de Interne și serviciile Administrative (Poliția, Grănicerii și Serviciul de Pompieri de Stat) lucrează în cadrul operațiunii de neutralizare a obiectelor care au încălcat spațiul aerian polonez. Aceștia cooperează cu armata în căutarea și securizarea locurilor prăbușirii dronelor doborâte”, a declarat Czesław Mroczek, ministrul adjunct al Internelor și Administrației.

UPDATE 1:

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, va întrerupe vizita sa la Londra, unde urma să participe la o reuniune a miniștrilor apărării din Grupul E5. El se va întoarce în Polonia.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian „în mod repetat”,  în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • În legătură cu Secretarul general al NATO
  • Ce spune Nawrocki
  • Mai multe aeroporturi închise

Ce s-a întâmplat

Forțele armate poloneze au transmis că spațiul aerian a fost „încălcat în mod repetat de obiecte de tip dronă”, acestea provenind din Rusia, conform BBC, citat de G4Media.

Comandamentul operațional al armatei a afirmat, pe X, că este în curs o operațiune de „identificare și neutralizare a țintelor”.

De asemenea, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că este în curs o operațiune „legată de multiple încălcări ale spațiului aerian polonez”.

În legătură cu Secretarul General al NATO

Donald Tusk a mai postat pe X că Secretarul General al NATO a fost informat despre situație și sunt în legătură permanentă.

„L-am informat pe Secretarul General al NATO despre situația actuală și despre acțiunile pe care le-am întreprins împotriva obiectelor care au încălcat spațiul nostru aerian. Suntem în contact permanent”, a scris premierul.

Forțele de apărare teritorială ale Poloniei au fost activate pentru „căutarea la sol a dronelor doborâte”.

Ce spune Nawrocki

„De când au avut loc încălcările spațiului aerian polonez, am fost în contact constant cu viceprim-ministrul, ministrul Apărării Naționale și cu comandanții cheie din Forțele Armate Poloneze. Am participat la o ședință de informare la Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze”, a transmis președintele Poloniei, Karol Nawrocki, pe X.

„În curând voi conduce o ședință de informare la Biroul Național de Securitate (BBN), la care va participa și Prim-ministrul. Securitatea patriei noastre este prioritatea noastră principală și necesită o cooperare strânsă”, a adăugat.

Mai multe aeroporturi închise

Două aeroporturi din capitala Varșovia, aeroportul principal Chopin și aeroportul Varșovia Modlin  au fost închise.

De asemenea, mai multe zboruri de pe aeroportul Rzeszów-Jasionka au fost suspendate.

„Aeroportul rămâne deschis, dar în prezent nu se efectuează zboruri”, a transmis, pe X, Aeroportul Chopin. Reprezentanții au mai transmis că pasagerii trebuie să urmărească anunțurile guvernului și actualizările companiilor aeriene.

