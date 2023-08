Polonia organizează cea mai mare paradă militară din ultimele decenii, pe măsură ce influenţa sa creşte în Europa

Polonia urmează să țină marți cea mai mare paradă militară din ultimele decenii, o demonstrație de forță care vine pe măsură ce tensiunile cresc la granița dintre națiunea NATO și aliatul cheie al Rusiei, Belarus, potrivit .

Ministerul polonez al Apărării a declarat că sărbătorirea Zilei Armatei Poloneze de marți va fi marcată de o paradă care include 200 de unități de echipament militar polonez și străin, 92 de avioane și 2.000 de militari.

Today, the Grand Parade of the 🇵🇱 Armed Forces returns to . This is a chance to see first-hand the latest equipment and personally express our gratitude to the soldiers. In addition, for the first time, led by 🇵🇱 crews tanks will pass along the Vistula River.

— Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD)