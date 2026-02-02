Portugalia a decis luni să restricționeze drastic mediului digital pentru minorii sub 16 ani. Propunerea, venită din partea partidului aflat la guvernare, urmărește stabilirea „majoratului digital” la vârsta de 16 ani, interzicând accesul la platforme sociale, jocuri și aplicații care pot crea dependență.

Cum va fi implementat noul reglement în Portugalia

Conform planului, adolescenții cu vârste între 13 și 16 ani nu vor mai putea accesa platformele sociale fără consimțământul explicit al părinților. Pentru a asigura respectarea normelor, Portugalia dorește să oblige companiile tehnologice să introducă sisteme avansate de verificare a vârstei. Aceste mecanisme de control vor trebui să fie compatibile cu software-ul utilizat de administrația publică portugheză. Astfel, se va asigura un proces de logare mai greu de păcălit.

Parlamentarii susțin că această măsură este necesară deoarece datele științifice recente indică faptul că utilizarea de la vârste mici a acestor resurse digitale compromit dezvoltarea socială și cognitivă a copiilor. Mai mult, dependența generată de rețelele sociale înainte de pragul de 16 ani este considerată tot mai periculoasă pentru sănătatea tinerelor generații. Autoritățile din Portugalia consideră că intervenția legislativă este o prioritate națională.

Se va extinde acest model în toată Uniunea Europeană

Potrivit , inițiativa lansată de Portugalia nu este una izolată, ci se înscrie într-un curent global de reglementare a spațiului virtual. Australia a fost prima țară care a adoptat o astfel de interdicție în decembrie, fiind urmată recent de Franța, unde Parlamentul a votat limitarea accesului pentru minorii sub 15 ani. Aceste mișcări legislative pun presiune pe companiile tech să își modifice politicile de utilizare și să prioritizeze siguranța în detrimentul profitului.

În prezent, țări precum Danemarca, Grecia și Spania pledează pentru o legislație unitară la nivelul întregii Uniuni Europene, care să impună restricții similare. Dacă proiectul din Portugalia va fi adoptat, acesta ar putea deveni un model pentru un „majorat digital” european. Companiile vor fi forțate să devină mult mai riguroase în monitorizarea utilizatorilor lor minori.